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В Самаре транспортные полицейские рассказали студентам о своей работе

26 января 2024 14:09
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Мероприятия прошли в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Представители Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте организовали встречи со студентами военной кафедры военного учебного центра Самарского государственного технического университета и учащимися общеобразовательного структурного подразделения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» «Лицея Государственной службы и правоохранительных органов». Встречи прошли в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимир Берглезов, ректор Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Дмитрий Быков, ветеран линейного управления полковник внутренней службы в отставке Юрий Маслов, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Студенты военной кафедры посмотрели фильм о работе транспортной полиции в Приволжском федеральном округе и Средневолжском линейном управлении. Специалист отдела кадров отдела по работе с личным составом линейного управления капитан полиции Ермолаева Юлия познакомила ребят с условиями прохождения службы, особенностями работы в подразделениях транспортной полиции, а также об этапах поступления на службу в полицию, обсудили социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел. Старший специалист ОРЛС линейного управления майор полиции Вячеслав Монастырёв рассказал молодым людям о профессиональной подготовке сотрудников, а также о возможности получения дополнительного высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Ветеран ОВД Юрий Маслов напомнил ребятам о том, что в Самаре осуществляет свою деятельность общественная организация «Добровольная народная дружина». Каждый желающий может вступить в неё и попробовать свои силы в обеспечении охраны общественного порядка на территории города.

Заместитель начальника экспертно-криминалистического центра линейного управления подполковник полиции Игорь Иванов остановился на особенностях работы эксперта-криминалиста, рассказал о существующих видах экспертиз и о проводимых в ЭКЦ управления.

Инспектор-кинолог центра кинологической службы линейного управления старший лейтенант полиции Валерий Семенов рассказал о ежедневных тренировках со своим напарником, о выездах на место преступления. Далее была продемонстрирована работа служебной собаки. Бельгийской овчарке по кличке Рада необходимо было найти имитацию взрывчатого вещества, заранее спрятанного в аудитории. Все ребята дружно болели за четырехлапого напарника сотрудника полиции и служебная собака показала блестящий результат.

По окончании мероприятия студенты задавали много вопросов эксперту и кинологу, активно интересовались особенностям профессий.

Аналогичное мероприятие прошло в Лицее Государственной службы и правоохранительных органов. Сотрудник группы профессиональной подготовки ОРЛС линейного управления в своей речи подробно рассказал об условиях поступления и обучения в высших учебных заведениях МВД России, а также дальнейшем трудоустройстве в системе органов внутренних дел.

В ходе встреч со студентами была доведена информация о существующих в Самаре волонтерских организациях, кибердружинах, а также о положительных примерах их взаимодействия с правоохранителями.  Сотрудники полиции также порекомендовали молодым людям быть особо внимательными, когда они заводят новых друзей в социальных сетях и мессенджерах, а также при общении с незнакомыми людьми, которые предлагают свою помощь в решении каких-либо вопросов. Чаще всего ими могут оказаться мошенники, которые вводят в заблуждение с целью хищения денежных средств. Кроме этого, полицейские рассказали, как вести себя в сети Интернет, чтобы не попасть под влияние сомнительных организаций.

«Акция «Студенческий десант» и похожие встречи сотрудников полиции с молодежью дают возможность задать интересующие ребят вопросы самому сотруднику органов внутренних дел, познакомить их с деятельностью полиции. Такое общение помогает определиться им с выбором будущей профессии», - отметил председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Владимир Берглезов.

 

Фото предоставлено Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте 

 

Теги: Самара

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