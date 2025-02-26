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В Самаре стартуют обсуждения основных направлений Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года

26 февраля 2025 17:16
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Горадминистрация приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в обсуждении.

Администрация города Самара приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в обсуждении социально-экономического развития города до 2036 года. Работа организована в формате стратегических сессий – открытых мероприятий, на которых будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы городского развития. 

Участники стратегических сессий смогут высказать свои предложения и идеи развития областного центра по 4 направлениям: Человеческий капитал, Экономическое развитие, Пространственное развитие, Гражданское общество. 

Принять участие в мероприятиях может любой желающий. П одробнее здесь.

Теги: Самара

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