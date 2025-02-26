В Самаре стартуют обсуждения основных направлений Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года

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Администрация города Самара приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в обсуждении социально-экономического развития города до 2036 года. Работа организована в формате стратегических сессий – открытых мероприятий, на которых будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы городского развития.



Участники стратегических сессий смогут высказать свои предложения и идеи развития областного центра по 4 направлениям: Человеческий капитал, Экономическое развитие, Пространственное развитие, Гражданское общество.



Принять участие в мероприятиях может любой желающий. П одробнее здесь.