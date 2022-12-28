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В Самаре стартовала новая образовательная программа по подготовке будущих полицейских

28 декабря 2022 11:55
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В Самаре стартовала новая образовательная программа по подготовке будущих полицейских

По окончанию обучения, ребята получат дипломы о высшем по направлению «Юриспруденция» и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел.

Главным управлением МВД России по Самарской области, с целью формирования внешнего кадрового резерва организовано тесное взаимодействие с ведущими вузами Самары, прохождение студентами ознакомительной практики в службах и подразделениях органов внутренних дел, проведение дней открытых дверей и профориентационных мероприятий.

Одним из важных событий уходящего года стала реализация совместного образовательного проекта Самарского государственного экономического университета и областного главка полиции. С целью формирования внешнего кадрового резерва на базе вуза после специального отбора из числа желающих были выбраны 46юношей и девушек. В рамках совместной образовательной программы СГЭУ и Главного управления МВД России по Самарской области «Обеспечение законности и правопорядка» студенты будут обучаться в течение четырех лет. По окончанию обучения, ребята получат дипломы государственного образца о высшем образовании по направлению «Юриспруденция» и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел.

В стенах СГЭУ в торжественной обстановке заместитель начальника областного главка - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев, а также заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников приняли участие в презентации проекта и вручили студентам сертификаты о включении учащихся в состав внешнего кадрового резерва областной полиции.

«Главное отличие в получении образования учащимися состоит в том, что ряд профильных предметов преподают сотрудники полиции, а также уделено большое внимание прохождению практики в органах внутренних дел», - подчеркнул заместитель начальника областного главка - генерал-майор юстиции Алексей Зеленов.

Врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина отметила, что большое внимание уделяется формированию целостности личности выпускников, культурно-просветительскому блоку: посещению музеев, театров и кино, а также занятиям спортом, в частности боксом.

Студенты поделились своими эмоциями от процесса обучения и отметили, что очень заинтересованы в службе в правоохранительных органах и ценят важность данной подготовки.

В завершении мероприятия Алексей Зеленой и Александр Винников пожелали ребятам успехов в дальнейшем обучении.

 

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