В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»

23 октября 2025 18:59
89
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»

23 октября в Самаре, на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики начался региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Самарская область стала одним из 20 регионов России, где региональный этап конкурса проходит в очном формате. Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий.

Региональный этап конкурса в Самаре объединил более 150  представителей ИТ-комьюнити региона: дизайнеры, разработчики, тестировщики, аналитики, учащиеся высших и средних образовательных учреждений, а также преподавателей. В течение двух дней молодые ИТ-специалисты и школьники примут участие в хакатоне, демонстрируя свои навыки и конкурируя за победу, а также станут участниками профильных дискуссий.

Основные цели конкурса «Моя профессия – ИТ» – популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс «Моя профессия – ИТ» вошел в линейку проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В этом сезоне конкурса «Моя профессия – ИТ» планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта. Спасибо всем партнерам, кто уже подключился к проекту и, конечно, спасибо каждому участнику – за то, что выбираете развиваться и делать лучше нашу страну. Истории участников проекта – пример того, как важно не сдаваться и верить в то, что делаешь. Кто-то ежегодно участвует в конкурсе, не попадая в число победителей, при этом, благодаря знакомству с такими же неравнодушными сверстниками, прокачивает свои навыки, получает новые знания, собирает команды, в конечном итоге добивается своих целей и побеждает. Кто-то, участвуя в конкурсе, находит для себя партнеров и инвесторов для реализации своих проектов. Таким образом для ребят открываются новые возможности для личного роста и развития своей команды», – рассказал первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Команды-участницы должны разработать прототипы решений для реальных бизнес-кейсов от партнеров конкурса. Организаторами предусмотрены два основных направления конкурса: «Школьники» – для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» – для команд от трех до пяти человек, включая студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет. Победители в каждом треке будут награждены ценными призами. Также будут выбраны «Лучший менеджер», «Лучший дизайнер» и «Лучший разработчик» в каждом треке.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков прокомментировал: «Сегодняшнее событие ориентировано не только на достижение технологического суверенитета, но и на обеспечение технологического лидерства. Для сохранения независимости нашей страны необходимо занимать лидирующие позиции. Инициатива по проведению хакатона в Самаре исходит от выпускника Центра одаренных детей Самарской области. Экспертное сообщество активно поддержало эту идею, предоставив актуальные задачи и кейсы из сфер беспилотных авиационных систем и промышленности, что особенно важно для нашего региона. Ректорское сообщество также оказало активную поддержку, и среди членов жюри и экспертов присутствуют представители множества ведущих университетов».

Основной фокус при выборе заданий направлен на приоритетные отрасли с применением современных ИТ-технологий, таких как искусственный интеллект, геймдев, кибербезопасность и другие. Очный хакатон дает участникам уникальную возможность напрямую общаться с экспертами, находить наставников, прокачивать практические навыки в интенсивном режиме. Такой формат не только помогает в решении кейсов, но и способствует профессиональному росту и нетворкингу.

Топ сильнейших команд региональных этапов будут приглашены к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах. Победители окружных этапов поборются за звание победителей на Гранд-финале конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет в формате Всероссийского хакатона.

«В этом сезоне «Моя профессия – ИТ» вошел в линейку проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурс выходит на новый уровень и охватит все регионы страны. Теперь еще больше ребят получат возможность проявить свои таланты, развиваться и воплощать свои идеи в жизнь. Сегодня конкурс — это не просто про выбор профессии. Это сообщество молодых талантов, которые уже сейчас своими идеями и проектами помогают строить технологическое будущее. Здесь рождаются будущие ИТ-лидеры России. Чтобы такие изменения стали масштабными, мы приглашаем регионы, команды и всех, кто работает со школьниками и молодежью, присоединиться к нам. Вместе мы создадим возможности для молодого поколения регионов — стать частью ИТ-сообщества страны!», — отметил руководитель Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мичил Стручков.

Конкурс выступает драйвером создания и развития собственной ИТ-экосистемы в регионах страны и открывает молодежи путь в цифровой мир, помогает субъектам повысить мониторинг уровня компетенций в области информационных технологий и дает актуальную оценку положения ИТ-образования в регионе. Стимулирует развитие стартапов и технологического предпринимательство в регионе. А также формирует региональную команду с официальным статусом регионального оператора конкурса, включающую базу организаторов, экспертов, трекеров и участников.

Официальными постановщиком задач регионального этапа в Самарской области выступают: министерство науки и высшего образования Самарской области и НПК «Сетецентрические Платформы».

«Сегодня ИТ уже не является отдельной профессией в классическом понимании. Это целый комплекс специализаций. Современный ИТ-специалист подобен врачу: есть те, кто лечит компьютерные вирусы, а есть те, кто защищает системы от различных угроз и обеспечивает их безопасность. Без таких специалистов невозможно представить развитие современного мира, поскольку они востребованы в любой отрасли, будь то медицина или транспорт», – рассказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Команды из 3-5 человек в течение 2 дней будут работать над следующими кейсами:

Участникам трека «Школьники» предлагается разработать концепцию цифрового сервиса, который соединяет клиентов и исполнителей напрямую по модели peer-to-peer (P2P) с платформой в роли технологического посредника. Это может быть любое техническое решение, будь то сайт, бот или приложение.

Участникам трека «Специалисты» предстоит создать для водителя «умного помощника» – систему, которая будет рекомендовать оптимальную цену за поездку. Оптимальная цена – это такая, которая обеспечивает баланс между шансом на принятие заказа и доходом водителя.

Геннадий Карбовничий, студент второго курса Самарского университета им. Королёва, рассказал: «Моя семья связана с программированием, и эта тема всегда меня интересовала. Я с детства увлекаюсь этой сферой. Сейчас я стремлюсь к дизайну игр, приложений и разработке сайтов. О мероприятии мне рассказали в университете, и я решил принять участие. Мне нравятся неожиданные проекты и спонтанные активности».

Региональные партнеры регионального этапа в Самарской области: Сбербанк, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, НПК «Сетецентрические Платформы», Правительство Самарской области, в том числе: министерство науки и высшего образования, министерство образования, министерство цифрового развития и связи и Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

«Хакатон «Моя профессия – ИТ» в Самаре проводится впервые. В ближайшие 2 дня участники смогут проявить себя и раскрыть свой профессиональный потенциал в ИТ-сфере. Ребята будут работать в трех направлениях – дизайн, разработка и управление проектами. Также они решат самые настоящие технологические задачи. Их разработали сотрудники Сбера на основе реальных кейсов. Участвуя в таких мероприятиях, как Хакатон, мы вкладываем в будущее индустрии высоких технологий и формируем сообщество активных и инициативных молодых специалистов, которые уже завтра выйдут на профессиональный рынок страны», – отметила Наталья Маршалова, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Фото: пресс-служба ПГУТИ

