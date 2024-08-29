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В Самаре спрос на цветы к 1 сентября увеличится на треть

29 августа 2024 14:01
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В Самаре спрос на цветы к 1 Сентября увеличится на треть

По прогнозам маркетплейса локальных брендов Flowwow, спрос на букеты цветов ко Дню знаний в Самаре вырастет на 33% по сравнению с июлем 2024 года. 

При этом аналитики платформы ожидают незначительного увеличения средней стоимости одного букета цветов. Так, в Самаре такой подарок ко Дню знаний может обойтись в 2807 рублей (+2% по сравнению с июлем 2024 года).

Одной из самых востребованных цветочных композиций к празднику может стать авторский букет, состоящий из гортензий, диантусов, хризантем. Предположительно, средняя стоимость такого подарка составит 3180 рублей, что на 4% больше, чем в июле 2024 года. При этом цены на монобукеты останутся на уровне прошлого месяца. Так, средняя стоимость композиции, состоящей из одного сорта цветов, может составить 2733 рубля.

Кроме того, спросом будут пользоваться такие кондитерские изделия, как бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя цена клубники в шоколаде в Самаре и Самарской области может снизиться на 6% по сравнению с июлем 2024 года и составить 2180 рублей за упаковку, а стоимость бенто-торта — вырасти на 3%, до 1369 рублей.

 

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