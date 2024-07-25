В Самаре спрос на онлайн-занятия йогой вырос в 4 раза

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Со времён ковида онлайн-занятия спортом пришли в жизнь самарцев. Они занимаются не только йогой и растяжкой, но и выполняют силовые упражнения. Аналитики Авито подсчитали, сколько самарцы готовы тратить на онлайн-занятия, и какие направления подготовки наиболее популярны.

Оборудование домашнего спортзала

Среди самых популярных спорттоваров у жителей Самары — гантели. Согласно данным аналитиков Авито Товаров, в июне 2024 года на них пришлось 16% от всех продаж в категории. В среднем гантели на площадке можно приобрести за 2 600 рублей.

На втором месте — маты и коврики для фитнеса, доля их продаж составила 10%. В этой категории широкий диапазон цен: коврик в среднем обойдется в 1 500 - 2 000 рублей, мат — около 10 000 рублей. Следом расположились турники — 5% от общего количества продаж. На его покупку стоит заложить в среднем 2 800 рублей. Меньшей популярностью пользуются штанги и гири, их доли продаж по 4%. В среднем такой инвентарь можно приобрести на платформе за 5 800 и 2 200 рублей соответственно.

Самый популярный электротренажер у поклонников спорта из Самары — беговая дорожка, его продают в среднем по 17 700 рублей, это на 9% меньше, чем в январе 2024.

В среднем, по данным Авито Товаров, обустройство домашнего тренажерного зала в июне этого года обойдется жителям Самары в 36 100 рублей — это на 21% меньше, чем в начале 2024 года. В такой набор входят беговая дорожка, гантели, большой спортивный мат и штанга.

Дополнить домашний спортзал велотренажером можно в среднем за 5 300 рублей, его цена с января снизилась на 36%. Покупка скамьи обойдется еще в 5 200 рублей. Заменить велодорожку можно эллиптическим тренажером — они продаются в среднем по 15 800 рублей.

Йога и функциональный тренинг — самые простые и популярные активности самарцев

По данным Авито Услуг, в июне 2024 года спрос на услуги онлайн-тренеров в Самаре вырос за год на 48% по сравнению с июнем 2023 года. Лидером роста спроса за год стали онлайн занятия йогой — спрос за год вырос в 4 раза. Занятия йогой направлены на улучшение гибкости мышц и суставов, включают в себя различные упражнения, которые помогают увеличить диапазон движений, улучшить кровообращение и уменьшить мышечное напряжение. Предложение услуг от тренеров йоги за год выросло в 2 раза.

На второй строчке по росту спроса (+243%) за год — функциональный тренинг — система упражнений, направленных на улучшение выполнения повседневных движений и задач, путем укрепления мышц, повышения гибкости, выносливости и координации. Основной целью функционального тренинга является развитие функциональной силы, которая помогает выполнять различные активности и движения с большей эффективностью и меньшим риском травм.

На третьем месте услуги специалистов, которые проводят онлайн занятия по лечебной физической культуре — спрос вырос на 177%. Предложение от инструкторов ЛФК за аналогичный период выросло всего на 25%. Такой формат занятий весьма востребован для лечения и профилактики заболеваний, а также для восстановления после травм и операций. Занятие онлайн позволяет не только сэкономить время, но и свести к минимуму угрозу травм для пациента во время восстановительного периода.

Еще одним популярный вид активности у россиян — пилатес (+13%). Регулярные занятия пилатесом способствуют развитию силы и выносливости, особенно в области кора, что помогает поддерживать правильную осанку и предотвращать боли в спине и шее. Кроме того, пилатес улучшает координацию и баланс, а также снижает уровень стресса благодаря концентрации на дыхании. Эти упражнения подходят для людей любого возраста и уровня физической подготовки, предлагая адаптацию под индивидуальные потребности.

Самые популярные в июне онлайн фитнес-активности среди самарцев — занятие в ЛФК, тренажерном зале, функциональный тренинг, йога, пилатес. Средняя стоимость онлайн занятия составляет порядка 1500 рублей. Цена зависит от выбранного вида физической активности, опыта тренера или инструктора.

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