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В Самаре состоялся финал Областного конкурса профмастерства среди водителей автобусов

14 августа 2023 15:54
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Самару представляли 5 человек, в том числе единственная женщина - водитель автобуса под номером 24.

В пятницу, 11 августа, у стадиона "Солидарность Самара Арена" состоялся финал ХХ Областного конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. Организатором соревнований выступило региональное министерство транспорта и автомобильных дорог совместно с областной организацией Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства при участии региональной ГИБДД. Среди участников – водители из Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля, Жигулевска и муниципального района Волжский - всего 33 человека из 16 команд. Самару представляли 5 человек, в том числе единственная женщина - водитель автобуса под номером 24, который курсирует от автостанции Аврора до Хлебной площади.

«Маршрут №24 проходит через самые красивые места города. Мне нравится водить автобус, общаться с разными людьми. Многие до сих пор удивляются, что безрельсовым пассажирским транспортом управляет девушка», – поделилась Вероника Абаленская, решившая участвовать в соревнованиях, чтобы доказать, что не только мужчины могут проявить себя в этой профессии.

Соревнования проходили в два этапа. Сначала участники сдали экзамен на знание правил дорожного движения на базе МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». На втором этапе водителям нужно было продемонстрировать практические навыки, в том числе скоростное маневрирование, парковку в ограниченном пространстве (постановку автобуса к импровизированной остановке общественного транспорта), движение по кругу передним и задним ходом.

«Мы оценивали, как каждый водитель проезжал дистанцию, соблюдал скорость, объезжая препятствия. Автобус должен был преодолеть путь по девяти фигурам и остановиться колесами четко на линии. На это дается 10 минут. Также для победы важна культура вождения» – уточнил главный судья конкурса профмастерства Алексей Борюшкин.

Как отметил руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин, конкурсы профессионального мастерства – очень востребованные и нужные для Самары и Самарской области.

«Такие конкурсы позволяют в соревновательной форме не только выявить лучших водителей и достойно представлять Самарскую область на Всероссийском конкурсе, но и в целом способствуют повышению квалификации водительского состава, а также повышают престиж профессии», – пояснил Сергей Маркин.

В этом году по количеству наград лидером стала команда из Тольятти. Первые места в командном зачете среди водителей ПАЗов достались Сызрани и Кинелю. Александр Суржин и Александр Темрязанский победили в номинации «Автобус МАЗ». В личном зачете победу одержал Дмитрий Тихонов (номинация «Автобусы ЛиАЗ»).

 

Фото:   администрация Самары

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