В Самаре состоялось заседание коллегии УФСИН СО

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников, заместитель председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской Губернской думы Евгений Чудаев, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, член общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, Председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский.



Перед рассмотрением повестки дня участники коллегии просмотрели видеофильм об итогах деятельности УФСИН России по Самарской области за 2022 год.

Затем с докладом об оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2022 год и задачах на 2023 год выступил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко. Он отметил, что основные усилия УФСИН России по Самарской области в 2022 году были направлены на обеспечение в учреждениях УИС области безопасности и правопорядка, профилактику преступлений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, развитие производства и расширение сети исправительных центров.



Также Евгений Викторович отметил, что в подразделениях уголовно-исполнительной системы Самарской области содержится более 16 тысяч человек, в том числе подозреваемых и обвиняемых свыше 2,5 тысяч, осужденных более 5 тысяч человек, осужденных к наказаниям без изоляции от общества более 8 тысяч человек.



За попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 93 гражданина, из них 11 человек привлечены к уголовной ответственности, 49 человек к административной. Общая сумма штрафов составила свыше 160 тысяч рублей. Часть материалов по данным фактам находится в судах для принятия правового решения.



Положительный эффект принесла работа по обучению осужденных профессиям, получению среднего общего и профессионального образования. Более 2 тысяч человек получили рабочие профессии по 32 специальностям. Свыше 1200 осужденных обучаются в средних школах, вместе с тем 8 осужденных получают высшее образование по дистанционной форме обучения.



Существенно активизировалась воспитательная работа. Для этого использовался потенциал празднования 77-летия Великой Победы. Сотрудники участвовали в интерактивных акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Дорога памяти». Сотрудники УИС Самарской области и их родственники во взаимодействии с областной Администрацией принимают активное участие в акциях по поддержке специальной военной операции, в волонтерской деятельности штаба движения «МЫ ВМЕСТЕ».



Продолжается взаимодействие с религиозными конфессиями. В каждом подразделении действуют храмы и молельные комнаты. Работа в данном направлении ведется на основе соглашения, заключенного с руководством УФСИН региона.



К лучшему произошли изменения в производственной сфере. Основными отраслями являются производство строительных материалов и мебели, изготовление швейных изделий, металлоконструкций, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление моющих средств, выработка и передача теплоэнергоресурсов. В 2022 году учреждениями области изготовлено товарной продукции

и оказано услуг на сумму 520 миллионов рублей и получено прибыли на 66 миллионов рублей. Плановый показатель по выпуску товарной продукции выполнили все учреждения области.



Заработанные средства в сумме 15 миллионов рублей направлены на развитие производства, приобретение оборудования и создание рабочих мест для осужденных. 3,5 миллиона рублей на социальную защиту личного состава. Всего в 2022 году привлечено к труду свыше 2,5 тысяч осужденных.



Что касается наказания без изоляции осужденных от общества в виде принудительных работ, то в настоящее время создано 4 участка функционирующих в режиме исправительного центра и один исправительный центр общим лимитом наполнения 419 мест. Содержащиеся здесь осужденные трудоустроены в различных организациях Самарской области. Наиболее крупные среди них – «Самарский завод полимерных изделий», «Хлебозавод №2», «ИМАКО».



В завершении коллегии было высказано немало предложений по совершенствованию деятельности УФСИН России по Самарской области для качественного выполнения задач в 2023 году.

Фото: пресс-служба УФСИН СО