В Самаре состоялось совещание Ивана Носкова с членами комиссии по установке мемориальных сооружений и скульптурных композиций

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В здании самарской публичной библиотеки, объекте культурного наследия федерального значения, состоялось совещание главы Самары Ивана Носкова с членами комиссии по установке мемориальных сооружений и скульптурных композиций. В состав комиссии входят эксперты, представители профессиональных сообществ, историки, краеведы, архитекторы.

На совещании обсудили порядок работы комиссии, итоги работы комиссии с 2010 по 2024 год, вопросы содержания отдельных мемориальных сооружений, а также планы работы по увековечиванию исторических личностей и событий, связанных с Самарой.

В год празднования 80-летия Победы особое внимание было уделено монументам и мемориальным доскам, увековечивающим подвиг куйбышевцев в Великой Отечественной войне.

Фото: администрация Самары