В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»

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В пятницу, 24 июня, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению в 2022 году на территории Самарской области Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В обсуждении вопросов приняли участие представители профильных ведомств, дирекции форума.

Открывая совещание, Александр Фетисов отметил, что планомерная подготовка к «iВолге»-2022 началась еще в прошлом году, по окончании форума 2021 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание качеству подготовки, что позволяет проводить масштабные мероприятия в губернии на высоком уровне.

«iВолга» является одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа. В этом году форум отметит свой десятилетний юбилей. В период с 21 по 29 июля Мастрюковская поляна будет принимать его резидентов из разных уголков России, которые приезжают в регион, чтобы научиться чему-то новому, обменяться опытом и интересными проектами, найти новых друзей и знакомых.

«В период пандемии «iВолга» проходила в дистанционном формате. За это время был накоплен колоссальный опыт, который позволил нам в юбилейный год выйти на новый уровень и проводить мероприятие в гибридном формате», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

В ходе совещания был обозначен ряд вопросов, требующих слаженного межведомственного взаимодействия. В частности, новый формат проведения мероприятия требует обеспечения бесперебойной работы связи и сети Интернет. Также участники затронули и вопросы улучшения инфраструктуры, благоустройства территории и подъездных путей, обеспечения безопасности и медицинского обслуживания.

Образовательный и культурный контент, а также проектные составляющие форума наглядно демонстрируют, что «iВолга» интересна не только в регионах ПФО, но и по всей России.

«В этом году на форум подано рекордное количество заявок. Более 20 тысяч человек из 78 субъектов РФ, зарегистрировавшись на сайте форума, изъявили свое желание стать резидентами. По итогам свыше 12 500 человек допущены к процедуре отбора, которая завершится в начале июля», - прокомментировал Сергей Бурцев.

Подробнее о насыщенной и увлекательной программе форума, ее составляющей и культурно-досуговой части рассказала директор форума Кристина Гнатюк.

«2022 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. В связи с этим сквозной темой форума станет «Единство народов России». В рамках программы мы будем говорить об этнокультурном многообразии народов России, о дружбе и общих ценностях», - отметила Кристина Гнатюк.

Напомним, в юбилейный год образовательная программа будет состоять из 4 сессий. Как и прежде, участников «iВолги» ожидает много увлекательных смен. Самой многочисленной ожидается смена «Мой народ» - ее готовят для всех, кто ведет общественную деятельность в сфере взаимоотношения народов и культур. Смена «Управляй будущим» посвящена студенческому самоуправлению, лидерским навыкам и качествам молодежи. Традиционной для форума является смена, посвященная предпринимательству. В нее приглашаются начинающие и опытные предприниматели, которые в своем бизнесе сохраняют обычаи своих регионов и народов. По-прежнему актуальна добровольческая смена, в которой могут принять участие волонтеры как формальных, так и неформальных организаций. Впервые в очном формате пройдет «Детская iВолга».

Помимо этих и других смен участников форума ждет обширная культурно-досуговая программа – танцевальные и спортивные площадки, занятия творчеством, киберзона и т.д.

При этом форум предоставляет возможность молодым людям защитить свои проекты и получить гранты на их реализацию. Особая уникальность «iВолги» заключается в дальнейшем сопровождении профильными ведомствами данных инициатив.

Фото: пресс-служба облправительства