В Самаре состоялось итоговое заседание Общественной палаты IV созыва

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Общественная палата осуществляет общественный контроль за реализацией федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки наших граждан в различных сферах, проводит общественные экспертизы проектов нормативных правовых актов, реализует социально значимые проекты, занимается вопросами общественно–политического и экономического функционирования города, благотворительной деятельностью. Также Общественная палата взаимодействует с представителями социальных групп, лидерами общественного мнения, органами власти и бизнеса для того, чтобы общественные интересы были учтены муниципалитетом и бизнес-сообществом при принятии решений.

Ведущим направлением деятельности Общественной палаты за прошедший период стало оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

«Очень значимо то, что Общественная палата является партнером города. Это профессиональная экспертная площадка, которая позволяет нам налаживать диалог с нашими жителями, дает грамотные советы. Мы вместе рассматривали вопросы транспорта, исполнения национальных проектов, реализации программ благоустройства и решали другие задачи. Каждый из вас самым активным образом включился в процесс оказания поддержки участникам СВО и их семьям, отправки гуманитарных грузов военнослужащим. Рассчитываю и на дальнейшую плодотворную совместную работу», - подчеркнула Елена Лапушкина. Она также поблагодарила всех членов Общественной палаты за проделанную работу и партнерскую поддержку.

Напомним, состав Общественной палаты формируется на основе добровольного участия жителей Самары, имеющих заслуги перед городом. В состав Палаты входят представители общественных советов и некоммерческих организаций.

Фото: горадминистрация