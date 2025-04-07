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В Самаре состоится дискуссия «Космические старты России»

7 апреля 2025 09:40
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В Самаре состоится дискуссия «Космические старты России»

8 апреля 2025 г. в 14.00 на площадке Музейно-выставочного центра «Самара Космическая» по инициативе Общественной палаты Самарской области состоится дискуссия «Космические старты России».

В формате дискуссионной панели пройдет обсуждение настоящего и будущего ракетно-космической отрасли. К участию приглашены ветераны ракетно-космической отрасли, представители академической науки и учащиеся региона. В рамках мероприятия также состоится презентация книги об освоении дальнего космоса.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131(ТЦ Гудок, МВЦ «Самара Космическая»).

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