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В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова

15 января 2025 15:28
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Седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.).

В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова (1820 – 1891 гг.) – Почётного гражданина города Самары (1873 г.), седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.).

16.01.2025 в 12:00 Аксаковским комитетом Самарской области будет организовано возложение цветов к памятнику Г.С. Аксакову в Аксаковском сквере (Самара, на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской).

В 13:00 в Центральном государственном архиве Самарской области (ул. Мичурина, д. 58) состоится встреча с архивистами, готовящими к выходу юбилейную книгу-альбом «Г.С. Аксаков и Самарский край», в которой многие документы о жизни и деятельности Г.С. Аксакова будут опубликованы впервые.

Напомним, при содействии Григория Аксакова в Самаре было осуществлено строительство зданий окружного суда, кафедрального собора, земской больницы, открыты телеграф, школа сельских учительниц, получила развитие железная дорога.

Знаменитая сказка «Аленький цветочек» была посвящена великим русским писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791 – 1859 гг.) внучке Ольге – дочери Г.С. Аксакова.

Теги: Самара

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