В Самаре состоится практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому суверенитету»

146

18 ноября в Самаре («Лотте отель Самара») состоится практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому суверенитету».



На открытой части конференции эксперты обсудят текущую ситуацию с импортозамещением программного обеспечения в промышленности и меры поддержки предприятий, рассмотрят сложности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия при переходе с зарубежного ПО на отечественное, а также проанализируют возможности российского рынка программных продуктов.



В рамках мероприятия состоится подписание ряда стратегических партнерских соглашений между Правительством Самарской области и Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».



В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Государственной думы, руководители АРПП «Отечественный софт» и Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

