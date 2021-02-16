В Самаре состоится открытие выставки, посвященной 170-летию Самарской епархии

16 февраля в выставочном зале Самарского епархиального церковно-исторического музея (ул.Радонежская, д.2, Духовная семинария) состоится открытие выставки, посвященной 170-летию Самарской епархии «Два священнических рода и обретение Самарских святынь».
В экспозиции представлены материалы о жизни священнических семей Крыловых и Панормовых, имевших непосредственное отношение к обретению величайшей святыни Самарского края – иконы Божией Матери «Избавительница от бед», явленной в селе Ташла накануне революции.
Торжественное открытие выставки состоится 16 февраля в 15.00.
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