В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы

3 сентября 2025 года, в день окончания Второй Мировой войны, в Самаре пройдет региональный финал музыкального конкурса патриотической песни «Крылатое эхо Победы» среди родительских хоров. Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На сцене Дома офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) выступят 20 лучших родительских хоров города Самары и Самарской области, отобранных в результате народного голосования и экспертной оценки профессионального жюри. Участники исполнят как классические военные песни, так и современные патриотические произведения, создавая уникальный музыкальный мост между поколениями. Вход на мероприятие свободный.

Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье. Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года». Партнерами проекта являются Правительство Самарской области, Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества. «Проект объединяет музыкальное творчество и патриотическое воспитание, позволяя родителям стать активными участниками передачи исторической памяти своим детям», – отмечают организаторы.

Автором и координатором проекта является председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина, которая увлечена музыкой, пишет и исполняет песни, является автором музыкального сборника «Что такое семья?».

Экспертную оценку выступлений проводят победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, сотрудники Самарской государственной филармонии, преподаватели Самарского государственного института культуры, Заслуженные работники культуры РФ, музыканты и композиторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлено организаторами