Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы

27 августа 2025 16:59
134
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

3 сентября 2025 года, в день окончания Второй Мировой войны, в Самаре пройдет региональный финал музыкального конкурса патриотической песни «Крылатое эхо Победы» среди родительских хоров. Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На сцене Дома офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) выступят 20 лучших родительских хоров города Самары и Самарской области, отобранных в результате народного голосования и экспертной оценки профессионального жюри. Участники исполнят как классические военные песни, так и современные патриотические произведения, создавая уникальный музыкальный мост между поколениями. Вход на мероприятие свободный. 

Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье. Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года». Партнерами проекта являются Правительство Самарской области, Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества. «Проект объединяет музыкальное творчество и патриотическое воспитание, позволяя родителям стать активными участниками передачи исторической памяти своим детям», – отмечают организаторы.

Автором и координатором проекта является  председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина, которая увлечена музыкой, пишет и исполняет песни, является автором музыкального сборника «Что такое семья?».

Экспертную оценку выступлений проводят победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, сотрудники Самарской государственной филармонии, преподаватели Самарского государственного института культуры, Заслуженные работники культуры РФ, музыканты и композиторы. 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото предоставлено организаторами

