В Самаре состоится финал фестиваля - конкурса для женщин с детьми «Миссис Самарская губерния»

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Самарская земля издавна славится красотой своих женщин. Причем красотой не только внешней, но и внутренней, духовной. Нашим фестивалем - конкурсом мы хотим показать и донести эту красоту материнства не только до жителей нашего региона, но и всей страны, и даже мира.

Наш проект красивого материнства "Миссис Самарская губерния" официально запатентован (свидетельство № 699199 от 18.04.2018 г.) и является отборочным этапом для участия в ежегодном фестивале - конкурсе «Миссис Россия», организатором которого с 1998 года является Президент Фонда «Планета женщин» Алла Юрьевна Маркина. Конкурс уникален по своей природе и из года в год в течение 25 лет является парадом блестящих представительниц прекрасного пола – наших очаровательных матерей России. В современном мире конкурсы красоты женщин - мам стали чем-то большим, нежели соревнование прекрасных дам. Сегодня участие и победа наших красавиц на международных конкурсах являются важным аспектом в представлении Российских традиций и семейных ценностей во всем мире. За годы существования проекта он стал большим женским движением, тренингом и практическим семинаром.

Организаторами ежегодного фестиваля – конкурса для мам «Миссис Самарская Губерния» являются:

- Малыгина Наталья (мама 3-х дочерей), Миссис Поволжье 2016, «Миссис фото» на конкурсе «МИССИС РОССИЯ 2016» в Москве, «Женщина – руководитель 2017» в номинации творчество и креатив по решению ТПП Самарской области, юрист, общественный деятель, фотограф, награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком г. о. Самара «Город трудовой и боевой славы», в 2022 году получила Благодарственное письмо Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, а также Благодарственное письмо Общественной палаты Самарской области. В 2023 году были вручены Благодарственные письма Главы Советского внутригородского района г.о. Самара и ГОО «Союз женщин Советского района г.о. Самара; 23.08.24 г. вручен почетный знак «За заслуги». В августе 2024 года получено благодарственное письмо Самарской Губернской Думы за активную общественную и благотворительную деятельность, направленную на сохранение традиционных семейных ценностей. 21 января 2025 г. вручено удостоверение ГОО «Союза женщин Самарской области».

- Тенетова Оксана (мама 5-х сыновей), Миссис Самара 2016, Гран-при и титул «Мама года 2016» на конкурсе «МИССИС РОССИЯ 2016», финал которого состоялся 10 июля 2016 года в Москве, «Женщина – руководитель 2017» в номинации творчество и креатив по решению ТПП Самарской области; награждена в 2021 г. памятным нагрудным знаком г. о. Самара «Город трудовой и боевой славы», 2022 году получила Благодарственное письмо Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области за вклад в пропаганду здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей.

Участницы нашего фестиваля - жительницы городов Самарской губернии разных профессий: преподаватели, юристы, следователи, дизайнеры, менеджеры, домохозяйки, психологи, врачи, геологи, артисты, воспитатели детского сада, логопеды, музыкальные работники. В настоящее время приняли участие в конкурсе мамы из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, Отрадного, села Белозерки, п. Серноводска, Нефтегорска.

Гордость конкурсов - многодетные красавицы! Своим примером они вдохновляют молодых мам с оптимизмом смотреть в будущее и занимать активную жизненную позицию.

Фестиваль стал ярким и запоминающимся событием в жизни Самарской губернии!

В 2017 году в конкурсе «МИССИС САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 2017» принимали участие 19 финалисток со всего региона (Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Кинель). 9 из них многодетные, имеющие от трех до пяти детей. Всего у 19 участниц 47 детей! А уже в 2018 году участвовали 25 участниц, из них 8 многодетные. У одной из финалисток Анны Порохня из с. Белозерки 7 детей! В настоящее время в семье финалисток Миссис Самарской губернии более 150 активных мам и 250 детей!

Традиционно конкурс красоты и талантов привлекает внимание большого количества людей: участников, зрителей, болельщиков, желающих проголосовать за конкурсанток. Условия конкурса лояльны и просты, что позволяет всем желающим женщинам принять в нем участие, раскрыть и проявить свои таланты, а остальным голосовать за конкурсанток.

В рамках фестивальной программы проходят различные культурные, благотворительные и развлекательные мероприятия. Насыщенную программу фестиваля-конкурса традиционно дополняет своим присутствием почетное жюри, представители органов государственной власти, известные спортсмены, представители СМИ и творческих профессий, известные ведущие, популярные артисты и музыкальные исполнители. Лучшие коллекции именитых модельеров предоставляются оргкомитетом на финальное дефиле конкурса. A также, все конкурсантки получают эксклюзивные номинации, подарки и призы от партнеров. По традиции в течение трех месяцев проходят репетиции дефиле, мастер - классы от стилистов - имиджмейкеров, косметологов, психологов, актеров, врачей, спортсменов, диетологов и др. В рамках фестиваля - конкурса с грандиозным успехом проходит творческий конкурс «Кинодива», где каждая финалистка выступает в роли любимой киногероини со своим уникальным номером и почетное жюри выбирает самых талантливых из них. Проводится также «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК», где финалистки проявляют себя как великолепные хозяйки!

Помимо фестивальной программы конкурса в Самарской области проходят и различные культурные и благотворительные мероприятия. Наши участницы помогают детским домам и домам престарелых, приютам для животных, организовывают сборы материальной помощи для нуждающихся, проводят для детей благотворительные концерты, спортивные и творческие мероприятия, участвуют в благотворительных забегах, ярмарках. Наши финалистки активно участвуют в общественных и социальных проектах, проводимых государственными органами законодательной и исполнительной власти. Королевы – мамы участвуют в награждении победителей конкурсов и спортивных соревнований, снимаются в кино и рекламных роликах, играют в спектаклях и мюзиклах, являются героинями телепрограмм и радиоэфиров. Также финалистки конкурса принимают участие в модных показах дизайнерских коллекций, фотовыставках, участвуют в качестве ведущих и членов жюри на мероприятиях партнеров конкурса.

На уровне Российской Федерации проект ежегодно поддерживают крупные российские СМИ, в числе почетных членов жюри и гостей - видные государственные и общественные деятели, известные артисты, спортсмены, космонавты.

Победительница конкурса "Миссис Самарская Губерния 2017" Наталья Панкратова, мама троих дочерей, завоевала в 2017 году на российском конкурсе «Миссис Россия 2017» титул "1 вице-Миссис России 2017" и в декабре 2017 года представляла Россию на международном конкурсе "Миссис Земного шара 2017" в Китае, где за корону самой красивой и умной мамы боролись представительницы 70 стран мира! Наталья Панкратова вошла в 15 самых достойных, красивых и талантливых женщин - мам мира!!! Это наша гордость!!! Победительница конкурса традиционно в течение года несет большую миссию, активно участвуя в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях страны и своего края.

И особую гордость вызывает тот факт, что нашу страну на этом международном конкурсе впервые за 20 лет его существования представляла представительница именно Самарской области, что позволило ещё раз громко заявить и рассказать на весь мир о нашей любимой Самарской земле!

Миссис Самарской губернии 2018 стала адвокат Татьяна Паладьева, мама троих детей, признанная «Миссис Интернет» на конкурсе «Миссис Россия 2018».

В 2019 году титул Миссис Самарская губерния 2019 получила Анна Митрофанова, тоже мама троих детей, основатель Академии перманентного макияжа, ставшая первой вице-миссис России 2019 на конкурсе в Москве!

Миссис Самарской губернии 2020 стала прима – балерина Самарского театра оперы и балета Вероника Землякова. На ежегодном конкурсе «Миссис Россия 2020» Вероника была удостоена международного титула «Queen of Art»!

Миссис Самарской губернии 2021 стала Релия Белозерова, мама двоих детей, эколог. Релия стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2021» и привезла в Самару титул «Mrs. Russia World» с правом представлять Россию на международном конкурсе.

В феврале 2022 года победительницей конкурса «Миссис Самарская губерния 2022» стала Юлия Супрун, мама двух дочерей, юрист и психолог. Из Москвы Юлия привезла почетный титул «2 вице – Миссис Россия 2022»!

Миссис Самарская губерния 2023 признана Юлия Бардина, мама двоих детей, эксперт по продажам в соцсетях, продюсер онлайн-школ, автор и ведущая обучающих программ. В номинации Гранд Миссис (возраст 45+) победила Лариса Середа, 52-летняя мама троих детей и уже бабушка, бухгалтер.

6 августа в Москве состоялся финал юбилейного конкурса «Миссис Россия 2023», на котором Самарскую губернию представили Миссис Самарская губерния 2023 Юлия Бардина, Гранд Миссис Самарская губерния 2023 Лариса Середа, Миссис Тольятти 2023 Светлана Шекерева, Вице – Миссис Самарская губерния 2023 Юлия Малышева от Нефтегорска и Мама года 2023 Елена Богатырева от Серноводска.

В 2024 году победительницей стала 50-летняя Кристина Вольская, занявшая также 1 место в Москве на конкурсе «Миссис Россия 2024» в номинации Классик (40+). Гран-при удостоена Елена Воробьева, мама 2-х детей и бабушка внука. Миссис Новокуйбышевск 2024 Татьяна Дружинина, мама 3-х детей, получила международный титул «Мисси Россия Элегантные формы». Миссия Жигулевск 2024 Наталья Сиротова, мама 3-х детей, стала Королевой благотворительности России 2024. Достойно также представили свои города Татьяна Николенко Миссис Тольятти 2024 и Анна Гордеева Миссис Чапаевск 2024!!!

Сейчас в IX ежегодноv фестивале – конкурсе для мам «Миссис Самарская губерния 2025» принимают участие 26 мам, семеро многодетные, у троих из них по 5 детей, из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля, Отрадного и Жигулевска.

Торжественный финал пройдет 7 февраля 2025 года в 17.00 в КРЦ «ЗВЕЗДА»!

Фото: pxhere.com