В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Дне призывника»

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Гражданско-патриотическую акцию провел военный комиссариат Промышленного района областного центра. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники городского Управления вневедомственной охраны Росгвардии во главе с начальником УВО по г. Самаре, полковником полиции Айдаром Гильмановым.

- Во все времена служба в Вооруженных силах нашей страны была делом исключительно для настоящих мужчин. И сейчас быть призывником снова становится крайне почетным. Мы от всей души желаем нашим землякам, которые в этом году впервые наденут военную форму, крепкого здоровья, счастья и легкой службы, после которой, надеемся, они придут служить к нам, во вневедомственную охрану Росгвардии, - подчеркнул, выступая перед молодежью, полковник полиции Гильманов.

Активное участие в акции приняли воспитанники отряда «Ночной дозор», шефами которого вот уже много лет являются сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по г. Самаре.

Военный комиссар Промышленного района Елена Черникова искренне поблагодарила росгвардейцев за неизменную поддержку мероприятий, направленных на укрепление престижа службы в Вооруженных силах и организации призывной кампании.