Я нашел ошибку
Главные новости:
В Приволжском районе задержали подозреваемых в краже оборудования газопровода
В Приволжском районе задержали подозреваемых в краже оборудования газопровода
В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Дне призывника»
В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Дне призывника»
Мантуров: Renault передаст России свою долю в «АвтоВАЗе»
Мантуров: Renault передаст России свою долю в «АвтоВАЗе»
На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов
На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов
майские выходные каждый второй самарец проведет дома
Майские выходные каждый второй самарец проведет дома
Самарский PR-проект «Т Плюс» отмечен на конкурсе «Пресс-служба года»
Самарский PR-проект «Т Плюс» отмечен на конкурсе «Пресс-служба года»
В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В России открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай
В России открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Дне призывника»

27 апреля 2022 10:04
35
В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Дне призывника»

Гражданско-патриотическую акцию провел военный комиссариат Промышленного района областного центра. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники городского Управления вневедомственной охраны Росгвардии во главе с начальником УВО по г. Самаре, полковником полиции Айдаром Гильмановым.

- Во все времена служба в Вооруженных силах нашей страны была делом исключительно для настоящих мужчин. И сейчас быть призывником снова становится крайне почетным. Мы от всей души желаем нашим землякам, которые в этом году впервые наденут военную форму, крепкого здоровья, счастья и легкой службы, после которой, надеемся, они придут служить к нам, во вневедомственную охрану Росгвардии, - подчеркнул, выступая перед молодежью, полковник полиции Гильманов.

Активное участие в акции приняли воспитанники отряда «Ночной дозор», шефами которого вот уже много лет являются сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по г. Самаре.

Военный комиссар Промышленного района Елена Черникова искренне поблагодарила росгвардейцев за неизменную поддержку мероприятий, направленных на укрепление престижа службы в Вооруженных силах и организации призывной кампании.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
417
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
980
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
425
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
443
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
659
Весь список