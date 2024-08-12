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В Самаре решающее слово в выборе имени для ребенка — за матерями

12 августа 2024 14:03
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в Самаре решающее слово в выборе имени для ребенка — за матерями

Имена своих детей жители Самары любят больше, чем собственные. 86% горожан довольны своим именем и только 1 человек из 100 хотел бы его сменить. Имена детей, независимо от того, кто их придумал, нравятся 94% родителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

86% жителей Самары довольны своим именем, причем женщины и мужчины практически в равной степени. 9% недовольны, но менять имя не собираются. Только 1 человек из 100 сменил или планирует сменить свое имя.

59% родителей ответили, что сами выбирали имя для своего ребенка, причем женщины чаще утверждают, что именно за ними было решающее слово в выборе (65% против 53% отцов). 31% предоставили эту возможность своей второй половине.

Подавляющему большинству родителей (94%) нравится имя своего ребенка, и все же чуть чаще довольны те, кто сам и выбирал имя.

К решению ребенка сменить имя 44% родителей отнесутся отрицательно. Каждый четвертый родитель утверждает, что займет нейтральную позицию. 8% воспримут этот шаг благосклонно. Стоит отметить, что более толерантны матери — они значительно чаще отцов говорят, что в подобной непростой ситуации останутся спокойны или поддержат решение ребенка.

Время проведения: 4—9 августа 2024 года

Теги: Опрос

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