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В Самаре речной вокзал на ул. Максима Горького хотят спасти от сноса

24 февраля 2022 13:50
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В Самаре речной вокзал на ул. Максима Горького хотят спасти от сноса

В Самаре защитят о сноса еще один памятник архитектуры. Речь идет о речном вокзале на улице Максима Горького, 82. Его построили в 1968-1971 годах. Согласно проекту приказа регионального УГООКН, здание хотят включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения.

Документ также устанавливает предмет охраны в отношении комплекса речного вокзала. Под охрану намерены взять внешний архитектурный облик здания, декор фасадов и композиционное построение. Напомним, здание имеет асимметричную форму и состоит из двух блоков. Первый — двухэтажный параллелепипед с вестибюлем, кассовым залом, рестораном и залом ожидания. Второй — 12-этажная гостиница «Россия».

Добавим, что вместе с речным вокзалом в список памятников архитектуры также планируют включить зональный вычислительный центр энергосистем Поволжья. Он находится на улице Полевой, 5. Здание переменной этажности П-образной формы было построено в 1980 году, сообщает Самара-КП.

Фото: Архив "КП"

 

 

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