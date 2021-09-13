 В Самаре работают муниципальные сельхозярмарки

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Так, с 27 августа на пересечении улиц Киевской и Тухачевского открыта муниципальная ярмарка нового формата, которая будет работать круглый год. Общее количество торговых мест - 180. На ярмарке также предусмотрены места для пенсионеров, где они смогут продавать свою продукцию.

Еще одна круглогодичная ярмарка работает в Октябрьском районе на проспекте Ленина, 16.

В Красноглинском районе с середины августа функционирует ярмарка выходного дня. Каждую пятницу, субботу и воскресенье горожане могут приобрести товары от местных сельскохозяйственных производителей.

В ближайшее время заработает ярмарка в Ленинском районе на пересечении улиц Дачная/Чернореченская.

«Мы впервые используем павильоны, где есть возможность поддерживать комфортную температуру круглый год. Это важно и для покупателей, и для продавцов. Местные производители получают возможность реализовывать свою продукцию в течение всего года», – отметила Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары