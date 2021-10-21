В Самаре работает городской волонтерский штаб «#МыВместе»

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На территории Самары продолжает действовать и активизирует свою работу городской волонтерский штаб «#МыВместе».

По телефону «горячей линии» 8 (846) 998-67-07 могут обратиться жители столицы 63-го региона в возрасте от 65 лет и старше, те, кто живет один, маломобилен или находится на самоизоляции. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Самарцы 65+ могут оставить заявки на приобретение волонтерами продуктов первой необходимости, лекарств, онлайн-оплату услуг ЖКХ за счет средств заявителя.

При обращении на «горячую линию» гражданину должны сообщить номер заявки, его нужно запомнить или записать. Все заявки передают в соответствующий район, где созданы «филиалы» городского штаба. Представители районов распределяют адреса между волонтерами.

Перед тем, как начать работу, волонтер обязательно проходит инструктаж по технике безопасности и проверку здоровья. Чтобы обезопасить себя от мошенников, жителям Самары нужно удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Когда он приходит по адресу заявителя, то должен сообщить номер заявки. Обратившемуся нужно передать волонтеру список покупок и денежные средства. Купив все необходимое, волонтер вручает пакет с чеком и сдачей заявителю.

Администрация Самары призывает граждан соблюдать антиковидные ограничения и внимательно относиться к своему здоровью.