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В Самаре работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике

24 апреля 2024 17:57
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Специалисты расскажут об основных правилах вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, вопросах по вакцинации полиомиелита, по вакцинации против пневмококковой и гемофильной инфекции, вакцинации туберкулеза, вакцинации дифтерии, коклюша и с

В Самаре в рамках Европейской недели иммунизации работает «горячая линия», посвященная вакцинопрофилактике инфекционных болезней.

Она проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 30 апреля 2024 года.

Специалисты расскажут об основных правилах вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, вопросах по вакцинации полиомиелита, по вакцинации против пневмококковой и гемофильной инфекции, вакцинации туберкулеза, вакцинации дифтерии, коклюша и столбняка и другим вопросам вакцинации. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Интересующие вопросы по вакцинопрофилактике инфекционных болезней можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам: (846) 267-42-94, 337-85-06; специалистам ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону:
(846) 260-38-21.

Режим работы «горячей линии» с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

 

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