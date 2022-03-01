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В Самаре простились с земляком, героически погибшим при выполнении долга в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР

1 марта 2022

Сегодня, 1 марта, в Самаре в здании военно-исторического музея Центрального военного округа состоялось прощание с полковником, летчиком — штурмовиком Русланом Рудневым. Он героически погиб, выполнив боевую задачу в входе специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Вчера ему исполнился бы 41 год.

Руслан Руднев – уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Выполняя свой служебный и гражданский долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации Украины, защите жителей ДНР и ЛНР. Указом Главы Государства награжден орденом Мужества.

Сослуживцы и друзья Руслана Руднева называют его «человеком долга и чести», потомственным офицером, настоящим патриотом своей Великой Родины – России, и любимой им самарской земли.

«Мы обязаны выполнять свой воинский долг. Мы обучались этому делу, готовились защищать своё Отечество. Гибель Руслана Игоревича – трагедия. Но здесь по-другому никак: сегодня или мы — или нацисты. Руслан Игоревич полетел выполнять задачу, и он достойно выполнил свой долг. Наша общая задача, которую поставил Президент, – защита ДНР и ЛНР, чтобы они были свободными и семьи там жили нормально как люди, а не прятались в подвалах. Молодое поколение должно иметь будущее. Подвиг Руслана Игоревича всегда останется с нами и в истории Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказал генерал-лейтенант, почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Анатолий Шаповалов.

Свои соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева выразил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в церемонии прощания с земляком, отдавшим жизнь во благо Родины и своих соотечественников.

«Вместе с Вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины – великой России.

Вместе с солдатами и офицерами Российской Армии он сделал все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения глобальной войны, которая стала вполне реальной в связи с агрессивными планами украинских националистов и неонацистов. Его подвиг в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, отдавшими свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие нашего Отечества. Вечная память Герою», — высказал слова соболезнования Дмитрий Азаров.

Имя Руслана Руднева будет увековечено. В самарской школе, которую он закончил в 1998 году, готовят музей героя.

«Воспоминания остаются с нами навсегда. Мы всегда будем помнить Руслана. Его отличало то, что он был целеустремленным и упертым, умел добиваться своей цели. Никогда ни на что не жаловался, хотя времена тогда были непростые. У него было много друзей. И чтобы не происходило – Руслан никогда, никого не подводил», — поделилась воспоминаниями Неля Аксенова, бывшая учительница и классный руководитель Руслана.

У Руслана Руднева осталась супруга и трое сыновей. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.