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В Самаре прошло заседание регионального координационного совета Движения Первых

20 декабря 2023 13:37
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В Самаре прошло заседание регионального координационного совета Движения Первых

19 декабря 2023 года в новом Молодёжном многофункциональном центре Самарской области состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи при Губернаторе Самарской области. В мероприятии также принял участие заместитель Председателя Правления – руководитель аппарата Движения Первых Марат Закиров, члены совета и активисты Движения Первых Самарской области.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина.

Открывая встречу, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал почётных гостей и активистов Движения Первых – юных земляков, среди которых участники и победители Всероссийских проектов, молодые ученые, волонтёры и представители патриотических объединений.

«Сегодня буду рад услышать про ваши проекты, услышать о том, что удалось сделать в этом году, какие планы на следующий и к каким проектам нужно подключиться на региональном уровне.

Мы с удовольствием возьмём в работу те инициативы, которые исходят от самих жителей Самарской области, от вас юных, талантливых, перспективных, Первых в рядах Первых. Обязательно воплотим их в жизнь, и вместе с вами будем строить Движение Первых в нашем регионе», – подчеркнул Глава региона.

О возможностях, которые предоставляет Движение Первых детям и молодёжи нашей страны рассказал Марат Закиров. Он поблагодарил Губернатора за всестороннюю поддержку проектов детско-юношеской организации и высоко оценил работу регионального отделения в Самарской области.

«Сегодня в этом здании открылся настоящий дом Движения Первых, и могу сказать, что далеко не во всех регионах есть такие пространства. В Самарской области созданы все условия, чтобы региональное отделение Движение Первых могло организовать работу с вами - талантливыми ребятами. Знаю, что такая работа организована и на уровне муниципалитетов, что не может не радовать», – сказал зампред правления Движения Первых.

На координационном совете обсудили итоги работы в текущем году. О том, какие проекты были реализованы и каких успехов достигли, рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

На данный момент в Самарской области открыто около 850 первичных отделений на базе общеобразовательных учреждений – школ, организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, а также учреждений дополнительного образования, спорта, культуры и др. Участниками движения в Самарской области на сегодняшний день являются более 110 тысяч детей и наставников.

«С момента проведения первого регионального координационного совета 6 декабря 2022 года, благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства Самарской области, поддержке членов регионального координационного совета мы пришли к тому, что сейчас 100% общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Самарской области приняли решение об открытии на своей базе первичных отделений», – отметила Кристина Гнатюк.

В текущем году специалисты Движения Первых совместно с молодёжными активистами провели ряд крупных региональных и федеральных событий. Кристина Гнатюк поделилась результатами одного из значимых проектов организации – общественного проекта «Отважным и важным». В ходе акции самые юные жители региона рисовали эскизы шевронов для наших бойцов, которые защищают Родину на фронтах специальной военной операции. В результате было изготовлено 5 000 шевронов в знак поддержки и выражения благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации – участникам специальной военной операции, которые Глава региона лично передал на передовую.

Важной задачей в работе детско-юношеской организации является воспитание и формирование семейных ценностей. Активисты Движения Первых проводят в 63-м регионе мероприятия для семей, которые способствуют укреплению межпоколенческих связей, учат взаимопониманию, гармонии и достижению совместных высоких результатов. Летом текущего года, в День семьи, любви и верности, на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошёл спортивный семейный фестиваль «Семейная команда». Дети и родители совместно проходили забеги на различные дистанции, заезды на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. А уже осенью для семей провели большой семейный чемпионат по оказанию первой помощи.

«Наш главный мотиватор – дети. То, как они заинтересованы, как они участвуют в наших проектах, какие эмоции получают, и даже, как они ошибаются, но находят поддержку у наставников Движения Первых, и у них всё получается», - поделилась Кристина Гнатюк.

Более подробно об участии в различных событиях рассказали сами активисты. Например, в 2023 году в Самарской области был реализован проект Движения Первых «В гостях у ученого», в рамках которого для ребят проводили экскурсии в вузах и крупных предприятиях региона, знакомили их с научными открытиями, про которые им рассказывали сами ученые.

Движение Первых предоставляет возможность талантливым молодым ребятам Самарской области путешествовать по различным регионам России, принимать участие в масштабных событиях, приобретать новые знания и опыт. Так, школьники Самарской области стали участниками Всероссийского проекта «Университетские смены» в Уфе, Московской области, Смоленске и Республике Мордовия; посетили Всероссийский молодёжный форум «ШУМ» в Калининграде, Всероссийские профильные смены в ВДЦ «Смена», «Орлёнок», «Океан», МДЦ «Артек» и многие другие.

С большим восторгом ребята отзываются о посещении Международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

На заседании отметили вклад молодёжи в развитие добровольчества. На протяжении года участники областной акции «Я – доброволец» готовили посылки и письма для наших защитников, которые находятся в зоне специальной военной операции, проводили экологические акции, собирали корм для бездомных животных и делали много других добрых дел. Победителям акции вручили сертификаты и памятные подарки.

Ребята поблагодарили Главу региона за предоставление широких возможностей для развития и за возможность путешествовать по нашей огромной стране.

«Участвуя в таких событиях каждый действительно ощущает, что Россия – страна возможностей!», – сказал студент Самарского государственного колледжа, председатель первичного отделения Движения Первых Армандо Абаджян.

Активисты Движения Первых представили Губернатору и почётным гостям свои идеи и инициативы. Лучшие из них войдут в план работы Регионального отделения и будут реализованы в следующем году. Например, Никита Курушин, выпускник юнармейского отряда «Хранители памяти» МБОУ школа № 49 имени ветерана военной контрразведки Стычкова К. Г, предложил проводить в Самарской области ежегодные патриотические слеты в память о выпускниках военно-патриотических клубов Самарской области. Губернатор поблагодарил активиста за инициативу и поддержал её. Варвара Миронова студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, победитель конкурса Студент года-2023 предложила проводить Региональную премия по поддержке лучших представителей Движения Первых с выделением специальных номинаций для наставников. Эта инициатива также нашла поддержку у Губернатора.

Почётные гости посетили новый офис Регионального отделения Движения Первых Самарской области, который находится в новом Молодёжном многофункциональном центре. В знак процветания и роста центру подарили комнатные цветы, которые не только будут служить украшением интерьера, но и создадут теплую атмосферу уюта.

Фото - Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области

 

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