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В Самаре прошло заседание экспертного жюри первого тура регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

27 ноября 2023 15:51
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Количество заявок от Самарской области растет из года в год.

Самодеятельные театральные коллективы Самарской области продолжают участие в самым масштабном творческом проекте Приволжского федерального округа – фестивале детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», проводимого под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. 24 ноября в Самаре прошло заседание регионального экспертного жюри, где были названы коллективы, которые получили право выйти во второй очный этап.

По итогам проведения первого заочного этапа, в котором приняли участие 2010 артистов, эксперты определили участников второго тура, который пройдет в Самаре до 10 декабря уже в очном формате. По итогам проведения второго этапа жюри определит лауреатов в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области». В фестивале по традиции принимают участие любительские детские и молодежные театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа, возраст самодеятельных артистов – от 6 до 35 лет.

За все время проведения фестиваля от всех регионов ПФО заявилось более тысячи детских и молодежных театров. Количество заявок от Самарской области растет из года в год. Творческой молодежи региона оказывается поддержка со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. На первый заочный тур V юбилейного фестиваля поступило 125 видеозаписей от участников, представляющих 21 город и район Самарской области (г. Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Октябрьск, муниципальные районы Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Кошкинский, Нефтегорский, Кинельский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Пестравский, Ставропольский, Большеглушицкий, Борский, Сергиевский, Красноармейский). «Фестиваль для региона важный, потому что он позволяет нам сделать срез, на каком уровне сейчас находятся любительские театры. Мы рады, что количество заявок из года в год растет. Растет число тех, кто любит театр. Это не их основная работа, они после работы этим занимаются, тут ключевое любить – и эти люди любят театр»,– рассказал Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий – одного из организаторов фестиваля. Творческие работы отсмотрело региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ.

«Отличие этого фестиваля, как никогда, в количестве желающих. На этапе старта – больше ста заявок пришло из городов и сел районов нашей области. Для жюри, конечно, непросто отсмотреть и сделать профессиональный разбор такого количества работ. Абсолютно разные спектакли и формат разный – от басен до больших спектаклей», – отметил Александр Мальцев, главный режиссер театра «Мастерская», председатель жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В финал проекта нового сезона выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра. Напомним, что лучшие театральные коллективы, занявшие 1 места в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» (1 молодежный театральный коллектив и 1 детский театральный коллектив) эксперты рекомендуют к участию в Окружном этапе фестиваля. Торжественная церемония награждения победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля состоится в феврале 2024 года. Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Итоги фестиваля подведут во время видеотрансляций с подключением региональных студий 27 марта 2024 года в День театра. Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации)  примут участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

 

Фото предоставлено ГБУК "Агентство социокультурных технологий"

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