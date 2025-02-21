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В Самаре прошло первое заседание Инвестиционного совета

21 февраля 2025 21:57
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Иван Носков: «Задача создать в Самаре для инвесторов и промышленных предприятий режим максимального благоприятствования»

21 февраля в Самаре прошло первое заседание Инвестиционного совета под председательством главы города Самара Ивана Носкова. Совет создан в областном центре по инициативе главы города в конце 2024 года. Основная его задача оказание содействия в реализации инвестиционных проектов в Самаре, а также подготовки предложений по улучшению инвестиционного климата.

В заседании приняли участие главы внутригородских районов, представители Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и Корпорации развития Самарской области, ресурсоснабжающих организаций.

«Задача создать в Самаре для инвесторов и промышленных предприятий режим максимального благоприятствования. Совет должен стать эффективной площадкой для диалога между бизнесом и властью, который позволит выявить и эффективно поддержать те инвестиционные проекты, которые принесут реальную пользу городу и его жителям. Нам всем важно, чтобы об инвестиционной привлекательности Самары и ее потенциале узнали, как можно больше регионов России и дружественные страны, чтобы наши крупные предприятия могли найти новых партнеров и потребителей. Уверен, вместе мы построим процветающую и современную Самару», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

На заседании обсудили ключевые направления инвестиционной политики Самары, включая привлечение инвестиций в культурное наследие, создание нового индустриального парка на территории Красноглинского внутригородского района, ряд инвестиционных инициатив, а также принципы муниципального инвестиционного стандарта.

«Одна из главных проблем, связанных с реализацией инвестиционных проектов — это задержки в сроках их выполнения. Зачастую это связано с трудностями поиска свободных территорий и отсутствием механизмов вовлечения. Убеждена, что при активном взаимодействии с инвесторами мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Считаю крайне важным и вовлечение малых и средних предприятий в использование этих площадок, что даст дополнительный импульс развитию города»,- сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Отдельно члены Совета обсудили муниципальный инвестиционный стандарт, который включает в себя инвестиционный профиль города. Все это помогает инвесторам лучше понимать экономические возможности, существующие проекты и перспективы развития. Инвестиционный потенциал областного центра намерены сделать максимально доступным, что также повысит инвестиционную привлекательность Самары.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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