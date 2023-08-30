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В Самаре прошли соревнования по гиревому спорту среди огнеборцев

30 августа 2023 18:19
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Состязания, в которых приняли участие 14 команд, проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг.

В целях достижения сотрудниками МЧС России высоко уровня спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни, в Самаре, на базе специализированной пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда, прошли соревнования по гиревому спорту.

Состязания, в которых приняли участие 14 команд, проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73кг, до 85 и свыше 85 кг.

Соревнования по традиции проходили в формате классического двоеборья. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Вес каждой гири составлял 24 кг. Итоговая сумма баллов в двоеборье складывалась из результатов спортсменов в обоих видах упражнений.

Победители здесь.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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