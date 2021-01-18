В Самаре прошли пикеты против платных парковок

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С 15 по 17 января в Самаре прошла серия одиночных пикетов коммунистов и комсомольцев против введения платных парковок в областном центре.

Также в самарском областном отделении КПРФ сообщают о проведении сбора подписей с требованием отменить решение о взимании платы за парковку на городских улицах.

Напомним, власти города планируют сделать платной парковку по будням с 8:00 до 20:00 более чем на 40 улицах - в основном, в историческом центре. Час стоянки обойдется автовладельцу в 45-65 рублей. Бесплатными будут лишь первые 15 минут. Платить водителям предлагается через паркоматы, интернет или СМС.

Самарские коммунисты высказываются против данного решения, пишгет Самру.Ру.

"Местная власть по примеру столицы хочет решить вопрос с пробками, но если в Москве широко развит общественный транспорт, как наземный, так и подземный, то в Самаре с этим все обстоит иначе. Общественный транспорт в Самаре всегда перегружен, на некоторых остановках вовсе нужно ждать более часа, чтобы дождаться заветный автобус или газель, - прокомментировал ситуацию первый секретарь Самарского горкома комсомола Александр Сорокин. - К тому же, не с нашим уровнем доходов у населения устраивать платные парковки!".

Фото: Самарское областное отделение партии КПРФ