В Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Росгвардии

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25 марта в Управлении Росгвардии по Самарской области организованы и проведены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, который вся страна отметит в воскресенье. Начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко поздравил личный состав с наступающим праздником.

- Очередной, шестой по счету юбилей нашей службы мы отмечаем в крайне непростое для всей страны время. Но, несмотря ни на что, я уверен, что все наши сотрудники и военнослужащие продолжат с честью выполнять стоящие перед ними задачи. Всем коллегам, которые в настоящее время находятся в строю, а также дорогим нашим ветеранам, я желаю мирного неба, счастья и благополучия, - отметил генерал-майор Эсауленко.

В ходе торжественного мероприятия он вручил очередные воинские и специальные звания, а также награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам.

Также в этот день генерал-майор полиции Александр Эсауленко, возложил цветы к Вечному огню и мемориалу в честь сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении служебного долга, расположенному на территории Управления. Вместе с ним в памятной церемонии, помимо действующих сотрудников и военнослужащих, приняли участие кадеты, а также представители организаций, объединивших ветеранов войск правопорядка и правоохранительных органов.

«В наше непростое время сохранение памяти о наших коллегах, погибших на боевом посту, превращается в священный долг. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии круглосуточно обеспечивают безопасность наших сограждан, в самых сложных ситуациях, порой ценой собственной жизни. Память о тех, кто отдал свою жизнь за сохранение общественного покоя и правопорядка, должна остаться в наших сердцах навечно», - отметил Александр Эсауленко.

Мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику росгвардейцев, прошли и в подразделениях территориального Управления. Так, руководство и личный состав аппарата ФГКУ Управления Вневедомственной охраны ВНГ России по Самарской области почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили живые цветы к мемориальной доске, установленной в память о сотрудниках ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области