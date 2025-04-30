122

В Самаре прошли ежегодные масштабные антитеррористические учения на базе ряда школ и детских оздоровительных лагерей. В них приняли участие сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области, УМВД России по городу Самаре и ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».



«Вопрос безопасности детей - как при организации учебного процесса, так и во время летних каникул - требует от нас особого внимания. Поэтому важно, чтобы в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации каждый взрослый четко знал свои первоочередные действия, - пояснила заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Слесарева. – Практическую часть учений проводим с участием всех служб экстренного реагирования, которые прибывают на место для отработки своих действий. В рамках теоретической части педагогический состав и сотрудники всех школ и лагерей проходит подробный инструктаж на случай различных чрезвычайных ситуаций».



Так, на базе спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп», где летом отдыхают более 1200 человек, и в школе №12 Самары были отработаны действия сотрудников охраны, обучающихся и работников при захвате заложников и срабатывании на территории организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом.



«Патрульные экипажи вневедомственной охраны справились со всеми поставленными задачами. Отработан алгоритм действий с администрациями объектов, персоналом образовательных учреждений в случае возникновения нештатных ситуаций. Наша приоритетная задача - безопасность детей, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы ее обеспечить», - сказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области полковник полиции Владимир Стацура.



В рамках тренировок были отработаны различные сценарии ЧП, произведена эвакуация персонала, отработаны вопросы реагирования на происшествия экстренных служб. Все действия сотрудников учебных заведений, а также принимаемые ими решения находились под контролем специальной комиссии.



Мероприятия всероссийского антитеррористического учения организованы по поручению Президента России Владимира Путина для выработки единого подхода к обеспечению безопасности образовательных организаций, которые проводились в течение двух дней.

Фото: администрация Самары