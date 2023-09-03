В Самаре прошла церемония возложения цветов, посвященная Дню Победы над милитаристской Японией

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В Самарской области прошли мероприятия, посвященные Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В субботу, 3 сентября, в День воинской славы России на площади Славы в областном центре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному Огню у горельефа Скорбящей Матери-Родины.



Отдать дань памяти героям, вставшим на защиту Отечества, пришли первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, руководители органов исполнительной власти региона, администрации городского округа Самара, 2-й общевойсковой Армии, представители депутатского корпуса, силовых ведомств, ветеранских и общественных организаций и объединений, неравнодушные самарцы.



День воинской славы День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны отмечается в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.



Участники торжественной церемонии почтили память павших в сражениях за защиту свободы страны минутой молчания. В честь защитников Отечества прогремели оружейные залпы.



Вторая мировая война стала крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества. В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов.



Советский Союз, вступив в войну с Японской империей, союзником фашистской Германии, внёс огромный вклад в окончание Второй мировой войны, победив японскую армию. Когда завершилась Вторая мировая война и был повержен фашизм, человечество вздохнуло с облегчением. Но, к сожалению, у самых границ нашей Родины вновь возродился неонацизм.



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться».



Сегодня наши воины-защитники вновь стоят на защите границ нашей Родины. Активное участие в специальной военной операции принимают воины-самарцы. Тысячи добровольцев из нашего региона поддерживают военнослужащих на передовой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров регулярно бывает в зоне специальной военной операции, встречается с защитниками Родины, чтобы узнать, какая дополнительная помощь нужна. Жители Самарской области объединились для поддержки военнослужащих, нашей армии, они формируют и передают гуманитарную помощь, поддерживают словом и делом. Глава региона также проводит встречи с семьями военнослужащих. Каждое обращение берется на личный контроль.



«Время испытаний являет истинную человеческую суть и рождает новых героев. На наших глазах люди, которые скромно живут среди нас и трудятся на благо общества, становятся в один ряд с героями Великой Отечественной, отстоявшими в кровавой схватке с врагом страну и освободившими мир от фашизма. Сегодня нет ничего важнее, чем поддержать наших солдат и офицеров, подставить плечо их семьям. И я горд тем, что жители Самарской области в этот сложный для страны период демонстрируют предельную внутреннюю мобилизацию, способность сплотиться и действовать как единое целое под лозунгом «Все для фронта, все для победы», - отмечал Дмитрий Азаров.

«Тогда, в далеком 45-м году, наши деды и прадеды сражались, чтобы навсегда уничтожить коричневую чуму. За это они воевали, совершали подвиги, отдавали свои жизни. Они победили фашизм, и на многие десятилетия Победа обеспечила нам, их потомкам, мир. Много лет спустя нашей стране вновь пришлось встать на защиту от нацизма. Мы никогда не забудем уроки истории, не отречемся от правды и памяти предков», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО