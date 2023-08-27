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В воскресенье, 27 августа, в Самаре прошел шестой легкоатлетический марафон на кубок Главы города. Участие в нем приняли более 3000 участников из 170 городов России и 4 стран ближнего зарубежья.



Сегодня на дистанцию вышли как любители, так и профессионалы. Все желающие могли побороться за звание лучшего на дистанциях марафона (42,2 км), полумарафона (21,1 км), 10 км и 3 км, корпоративного забега 5х3, скандинавской ходьбы 3 км и 10 км, детского забега 600 м, а также забега «Самарская Миля» на дистанции 1586 м.



«Это самый крупный беговой старт. Участники из 4 стран, среди которых Казахстан и Белоруссия. Все представленные дисциплины присутствуют каждый год, но, конечно, они становятся более качественными и масштабными. В этом году на нашем мероприятии были организованы зоны ГТО, куда каждый желающий мог прийти и сдать нормы ГТО», - подчеркнул руководитель Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.



Старт и финиш самарского марафона располагался на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСК ВВС. Трасса марафона проходила по городским улицам. У каждого участника была возможность насладиться красотами Волги и набережной, пробежать вдоль самарских достопримечательностей: Жигулевского пивоваренного завода, Струковского сада, театра драмы, Иверского монастыря, площади Славы. Дистанция полумарафона проходит в один круг, а марафон в два круга.



Кроме того, для спортсменов и болельщиков была организована культурно-развлекательная программа от организаторов и партнеров соревнований.



Глава Самары Елена Лапушкина наградила победителей и призеров на дистанции 42,2 км в абсолютном зачете.



«Спорт объединяет людей. Я глубоко убеждена, что все, кто пересек сегодня стартовую линию – уже победители! От всей души поздравляю всех именитых спортсменов, любителей, и тех, кто решился и вышел на старт впервые. Благодарю каждого из вас за участие в самарском марафоне, за такую любовь к спорту», - поздравила участников марафона глава города.

Фото: администрация Самары