В Самаре прошел региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки»

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Хореографические коллективы, исполнители и вокалисты из г. Самары и областных районов приняли участие в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Финальный отбор пройдет в Москве.

Как и каждый год, в этом году Самара отметила приближение весны региональным этапом Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Он направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, а также дети сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона. В этом году за звание лучших в трех номинациях «Исполнительское мастерство», «Хореография» и «Вокал» поборолись 25 участников двух возрастных категорий.

Победители региональных «Хрустальных звездочек» примут участие в следующем этапе фестиваля-конкурса, который пройдет в Москве.