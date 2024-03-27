В Самаре пройдёт ежегодный Форум «Кадры для цифровой экономики»

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28 марта 2024 года в 10:00 на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, г.Самара, Московское шоссе, 77) начнёт свою работу ежегодный Форум «Кадры для цифровой экономики».



Форум традиционно будет состоять из круглого стола и дискуссионных площадок с участием руководителей компаний сферы ИКТ, с одной стороны, и представителей законодательной и исполнительной власти, с другой. Одновременно с круглым столом будет проводиться крупнейшая в области ярмарка вакансий для студентов Самарской области, которую участники круглого стола смогут посетить для общения с представителями компаний и студентами.



Во время работы дискуссионных площадок их участники обсудят не только проблемы отрасли/компаний, кадровый дефицит ИТ-специалистов, но и образовательные технологии в системе подготовки кадров, а также перспективы отрасли и цифровую карьерную среду.

Кроме того, студенты вуза и участники форума получат возможность напрямую пообщаться с работодателями и, возможно, получить в будущем гарантированное место в одной из ведущих ИТ-компаний не только Самарской области, но и России.



В этом году, помимо интересных и полезных дискуссий, партнеры форума подготовили для гостей много активностей, развлекательно-познавательных мероприятий, мастер-классов и угощений.