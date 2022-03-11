В Самаре пройдут игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области»

97

Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская лига КВН» организуют и проводят игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области» сезона 2021-2022 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.

Система юниор лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

ИГРЫ 1/2 ФИНАЛА САМАРСКОГО ДИВИЗИОНА СИСТЕМЫ ЮНИОР ЛИГ КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата: 14 и 15 марта 2022г.

Начало: 17-00.

Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

14 марта

- «Гармония», МБОУ Школа 41 «Гармония» г.о.Самара;

- «Перспективочка», МБОУ «Гимназия Перспектива» г.о. Самара;

- «Ильинка», МБОУ Школа № 12 г.о. Самара;

- «Так и живём», МБОУ Школа № 144 г.о. Самара;

- «Улица Свободы», MБОУ Гимназия №133 г.о. Самара.

15 марта

- «YesToday», ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»

г.о. Самара;

- «Замолкни», МБОУ Школа № 35 г.о. Самара;

- «МэТэЛэ», МАОУ Самарский медико-технический лицей г.о. Самара;

- «Будущее Самары», МБОУ Школа №72 г.о. Самара;

- «На карандаше», МБОУ Школа 16 г.о. Самара.