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В Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 

22 апреля 2022 16:39
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Будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций Промышленного района Самары.

На следующей неделе специалисты «Т Плюс» проверят на плотность и прочность тепловые сети от Безымянской отопительной котельной. Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В связи с этим с 28 апреля по 5 мая 2022 года будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций Промышленного района Самары в границах улиц: пр.Кирова - ул.Физкультурная - Заводское ш - ул.Победы - ул. ул.Юбилейная -  ул.Теннисная.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Также с 25 апреля по 8 мая 2022 года будут проверяться тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в пределах улиц: пр.Кирова - ул.Ветлянская - ул.Кабельная - 22 Партсъезда - Заводское ш. - ул.Земеца - ул.Береговая. В данном районе энергокомпания не предоставляет клиентам услугу горячего водоснабжения.

В ходе гидравлических испытаний тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплой воды. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию»: 279-65-00 и 279-79-79 или в интернет-приемную https://teplo.energy/.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой областной столицы к предстоящей зиме!

 

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