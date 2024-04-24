В Самаре пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль «Самарская танцевальная ярмарка PROдвижение»

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В Самаре с 17 по 18 августа 2024 года пройдет масштабное событие в области хореографического искусства — Всероссийский конкурс-фестиваль «Самарская танцевальная ярмарка PROдвижение». 12+

Организатор конкурса муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова» городского округа Самара при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Министерства образования Самарской области, Министерства культуры Самарской области и АНО ПСКЭП «Виктория-ЮГ».

Конкурс-фестиваль включает в себя онлайн-отбор участников, очный тур конкурса (конкурсные состязания пройдут в 9 хореографических номинациях 5 возрастных групп), образовательную и фестивальную программы: круглые столы, мастер-классы, показательные выступления творческих коллективов, ознакомительную экскурсию по Самаре. Возраст участников от 12 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 01 мая 2024 года по ссылке https://forms.gle/3f9tyaNNYzzFezsy7.

В жюри — видные деятели искусства и культуры, народные и заслуженные артисты, почётные работники образования, известные педагоги и руководители творческих коллективов, хореографы, артисты музыкальных театров.

Подробнее о конкурсе-фестивале здесь.

Фото: администрация Самары