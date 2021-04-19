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28 апреля с 10:00 до 14:00 (мск) в Самаре пройдет Всероссийский форум по государственному управлению «Проектирование госуправления 4.0». Ожидается, что в нем примут участие более 2000 человек.

Форум пройдёт по четырем направлениям (трекам): «Клиентоцентричность», «Эффективность госуправления», «Оптимизация деятельности органов власти», «Привлечение и удержание талантов».

На форуме выступят порядка 30 спикеров, в том числе представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Форум пройдет в новом смешанном формате: онлайн-выступления спикеров и живая работа молодежной команды в офлайне. Все четыре направления форума будут работать параллельно и транслироваться на YouTube, у участников будет возможность подключиться к любому из них.

К участию в мероприятии приглашаются руководители и сотрудники федеральных и региональных органов власти, представители органов местного самоуправления, бизнеса, а также молодежные сообщества и все, кому не безразлично будущее страны.

Регистрация доступна по ссылке.