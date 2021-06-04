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В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»

4 июня 2021 15:27
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Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны.

26 и 27 июня 2021 года в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Музыкальное событие посвящено первому исполнению знаменитого русского вальса «На сопках Маньчжурии».

Его премьера состоялась в Самаре весной 1907 года в Струковском саду. Вальс исполнил духовой оркестр 214-го Мокшанского полка под управлением автора музыки, военного капельмейстера Ильи Шатрова. Композитор посвятил вальс памяти воинов, погибших в Мукденском сражении.

Впервые фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в 2013 году. В прошлом году музыкальное событие пришлось отложить из-за эпидемиологической обстановки. Этим летом фестиваль возвращается в новом формате. В нем примут участие духовые оркестры со всей России, а также группы мажорет-спорта и барабанщиц. Ожидается, что в Самару прибудут коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.

Коллективы-участники выступят с концертными программами на общественных пространствах – в парках, на набережной, в амфитеатре площади Славы. Оркестры исполнят свои оригинальные программы.

Значимой составляющей фестиваля станет дискуссионная и образовательная программы. Запланирован круглый стол «Возрождая традиции. Актуальные вопросы развития духовых оркестров в Российской Федерации». На него приглашены президент ассоциации «Духовое общество» Михаил Брызгалов, художественные руководители и дирижеры оркестров, представители научно-педагогической и музыкальной общественности, органов власти. Специалисты обсудят вопросы развития как профессиональных концертных духовых коллективов, так и детских и молодежных оркестров.

Образовательная программа будет представлена практикумом «Основные вопросы воспитания и обучения юных музыкантов духового оркестра» для руководителей детско-юношеских коллективов и преподавателей по классу духовых и ударных инструментов Самарской области. Для участия в практикуме организаторы планируют пригласить известного дирижера, Заслуженного артиста Российской Федерации, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Лебусова и кандидата искусствоведения, потомственного военного дирижера Андрея Балина, сообщили в пресс-службе администрации Самары.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: «На сопках Маньчжурии» фестиваль

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