Я нашел ошибку
Главные новости:
По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".
Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде
Днем 19 января на территориях города работают 3 224 уборщика, чистоту наводят с помощью 305 единиц техники.
Задача по по вывозу из Самары за сутки до восьми тысяч тонн снега выполняется в полном объеме 
Среди тех, кто воспользовался мерами господдержки, – токарь «ОДК-Кузнецов» Аскар Баянов.
Почти 1500 жителей региона с ОВЗ  смогли найти работу в 2021 году при поддержке службы занятости
Участницами конкурса красоты и таланта могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Им предстоит интегрировать в состав Международной космической станции новый модуль "Причал".
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос с борта МКС
В Самаре за сутки заболели 168 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Это четыре компании, которые планируют осуществить свои проекты в Чапаевске, и еще две – в Тольятти.
В Самарской области подписано 6 соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития 
Его похоронили на Троекуровском кладбище.
В Москве простились с телеведущим Михаилом Зеленским
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.87
0.54
EUR 87.13
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»

19 января 2022 16:38
104
Участницами конкурса красоты и таланта могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

С 1 по 7 марта 2022 года в Самаре пройдет очный этап VIII Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». Мероприятие проводится в рамках празднования XXX-летия фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Напомним, что именно Самарская область является родиной фестиваля. Областную столицу поистине считают первопроходцем в студенческом творчестве. Уже в мае юбилейный фестиваль вновь вернется на самарскую землю и станет уникальным в своем роде! 

Участницами конкурса красоты и таланта могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

Регистрация желающих побороться за титул Красы студенчества осуществляется через Автоматизированную информационную систему «Клуб Российского Союза Молодежи».

Для участия в заочном этапе конкурса необходимо подать заявку на официальном сайте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» по ссылке до 31 января 2022 года.

Дополнительная информация и Положение о конкурсе размещены на сайте Студенческой весны. Участие в конкурсе бесплатное.

Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

Отметим, что организация в Самаре национального финала фестиваля «Российская студенческая весна» – это часть Стратегии лидерства Самарской области, направленной на поддержку молодёжи. При содействии Главы региона Дмитрия Азарова в губернии активно развивается волонтёрство, студенческое творчество, движение КВН. Особое внимание уделяется талантливой молодёжи, учащимся вузов и ссузов.

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
18 января 2022, 09:58
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
Она приурочена к 150-летнему юбилею знаменитого купца, мецената, художника, архитектора, архивиста и краеведа Константина Головкина. Культура
600
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.
17 января 2022, 18:25
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 различных правонарушений в области дорожного движения. Общество
651
Во время прямого эфира студенты вузов, ученики старших классов и все желающие познакомятся с работой служб и подразделений самарской полиции.
14 января 2022, 21:40
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
Во время прямого эфира студенты вузов, ученики старших классов и все желающие познакомятся с работой служб и подразделений самарской полиции. Общество
1293
В центре внимания
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
267
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
217
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
19 января 2022  11:49
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
255
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
895
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
627
Весь список