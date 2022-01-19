В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»

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С 1 по 7 марта 2022 года в Самаре пройдет очный этап VIII Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». Мероприятие проводится в рамках празднования XXX-летия фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Напомним, что именно Самарская область является родиной фестиваля. Областную столицу поистине считают первопроходцем в студенческом творчестве. Уже в мае юбилейный фестиваль вновь вернется на самарскую землю и станет уникальным в своем роде!

Участницами конкурса красоты и таланта могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет.

Регистрация желающих побороться за титул Красы студенчества осуществляется через Автоматизированную информационную систему «Клуб Российского Союза Молодежи».

Для участия в заочном этапе конкурса необходимо подать заявку на официальном сайте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» по ссылке до 31 января 2022 года.

Дополнительная информация и Положение о конкурсе размещены на сайте Студенческой весны. Участие в конкурсе бесплатное.

Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

Отметим, что организация в Самаре национального финала фестиваля «Российская студенческая весна» – это часть Стратегии лидерства Самарской области, направленной на поддержку молодёжи. При содействии Главы региона Дмитрия Азарова в губернии активно развивается волонтёрство, студенческое творчество, движение КВН. Особое внимание уделяется талантливой молодёжи, учащимся вузов и ссузов.