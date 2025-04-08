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В Самаре пройдет лекция «Лучше поздно, чем никогда: история самарской конки»

8 апреля 2025 09:20
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В Самаре пройдет лекция «Лучше поздно, чем никогда: история самарской конки»

11 апреля (пятница) в 18.30 пройдет лекция «Лучше поздно, чем никогда: история самарской конки» (12+). Ее прочитает сотрудник самарского музея ТТУ Владислав Турутин.
Посетители узнают о развитии первого общественного транспорта в Самаре – от конки до трамвая. Конная железная дорога – рельсовый путь, по которому вагоны передвигались при помощи конной тяги. Конка появилась в нашем городе в 1895 году, с 1909-го находилась в собственности у бельгийского акционерного общества, которое долго и упорно сопротивлялось строительству электрических трамвайных путей. Однако по инициативе политического деятеля Сергея Постникова движение электрического трамвая в Самаре все же запустили.
Владислав Турутин расскажет о противостоянии конки и трамвая, об энтузиазме Постникова и объявлении конкурса на составление проекта постройки трамвая, о техническом проекте «Лучше поздно, чем никогда» инженера Павла Суткевича, его победе и значимости. Также речь пойдет о сложностях при строительстве трамвайных путей, импортозамещении и «первом русском трамвае».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cKw6GJ

Фото: самарский музей ТТУ

Теги: Мероприятия

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