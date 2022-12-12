В Самаре пройдет IV Форум по цифровой дипломатии

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13 декабря в 10:00 в Самаре (отель «Renaissance Samara Hotel», зал «Союз», 1 этаж) начнёт свою работу IV Форум по цифровой дипломатии. В этом году ключевой темой станет «Патриотизм в цифровой среде».

Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Мир Молодежи» совместно с Правительством Самарской области и при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

Практика проведения предыдущих форумов продемонстрировала высокий интерес к проблемам и вызовам цифровизации как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны органов государственной власти, а главное участников и гостей форума.

Мероприятие организовано для исследователей в области международных отношений, политологов, историков, журналистов, специалистов в сфере информационных технологий и представителей общественных организаций, занимающихся вопросами международного сотрудничества и публичной дипломатии.

Основными тематиками Форума станут: сохранение национальной идентичности в Интернете, размывание места человека в реальном мире, утечка мозгов, влияние внешней политики на цифровой мир, вопросы глобализации в цифровой среде, технологический суверенитет, роль человека и государства в цифровом мире, релокация IT-специалистов, влияние цифровизации на экономику и государственные корпорации и т.д. Центральное место в дискуссиях займет вопрос: «Как работать с патриотизмом в цифровой среде в современном мире?».

Проблематику патриотизма в цифровой среде планируется рассмотреть с различных точек зрения: к дискуссиям приглашены представители СМИ, государственных корпораций, ведущих аналитических центров, блогеры, специалисты IT-сектора.