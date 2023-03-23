В Самаре пройдет III Конференция для детей и подростков «Мечте навстречу»

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В субботу, 25 марта 2023 года, в Аврора Молл по адресу: ул. Аэродромная, 47А состоится III Конференция для детей и подростков «Мечте навстречу», приуроченная к Году педагога и наставника. Мероприятие адаптировано для подростков и детей от 6 лет, а также их родителей. Начало - в 13:30.

Инициатор события - АНО «Русская культура» г. Москва. Основная задача конференции – раскрыть тему уважения к наставникам, нравственности и любви к своей Родине, веры в мечту. Как отмечают организаторы проекта, подрастающему поколению нужны поддержка и внимание взрослых, а также верные ориентиры. Воспитание подрастающей молодежи - общее дело.

На мероприятии пройдет презентация патриотического клипа «Мечте навстречу» юной вокалистки из Красного Яра Самарской области Анастасии Кармановой. Это музыкальное произведение было рекомендовано Министерством просвещения России.

В ходе мероприятия участники смогут вступить в дискуссию со спикерами и обсудить самые значимые и актуальные вопросы. Запланировано также награждение Наставников Фондом АНО «Русская культура». В этом событии примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений, дети участников СВО, руководители проектов ПрофГотов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары