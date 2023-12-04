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В Самаре пройдет форум в рамках проекта «Живи сейчас»

4 декабря 2023 11:23
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В Самаре пройдет форум в рамках проекта «Живи сейчас»

 

8 декабря 2023 года состоится первый форум, посвященный вопросам подбора технических средств реабилитации (ТСР) и важности позиционирования и своевременного назначения таких средств реабилитации. 9 и 10 декабря в рамках форума пройдет уникальная мультибрендовая выставка средств реабилитации, мастер-классы от специалистов-реабилитологов по особенностям подбора ТСР с разбором конкретных индивидуальных случаев.

Форум пройдет в рамках нового проекта «Живи сейчас» Благотворительного фонда "ЕВИТА" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Проект рассчитан на семьи с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития и специалистов, работающих с такими детьми в сфере реабилитации.

Цель проекта — повышение качества жизни детей с двигательными нарушениями через использование правильно подобранных технических средств реабилитации.

8 декабря состоится форум для специалистов МСЭ, СФРФ, врачей поликлиник, специалистов реабилитации и специалистов НКО, работающих в сфере особого детства по рассмотрению проблемных вопросов в подборе, назначении и оценки использования ТСР.  

9 и 10 декабря пройдут выставки ТСР для родителей детей с двигательными нарушениями и заинтересованных специалистов. Здесь будут представлены различные технические средства реабилитации отечественного и импортного производства с возможностью «примерить» и получением консультации специалистов по подбору и настройке ТСР.

Так же на выставке пройдут мастер-классы от врача спортивной медицины, эрготерапевта по функциональному управлению креслом-коляской активного типа и по безопасному перемещению коляски по лестнице.

Так же в рамках выставки будет организованы консультации специалистов междисциплинарного социального консилиума по оценке двигательных и когнитивных функций ребенка, с выдачей на руки дорожной карты развития ребенка и дальнейшим сопровождением семьи в получении необходимых льгот, обследований и ТСР. Семьи-участники получат консультации специалистов: эрготерапевта, специалиста по подбору, настройке и адаптации ТСР, инструктора АФК, нейропсихолога, дефектолога-игротерапевта, ортопеда-ортезиста. Пройти предварительную запись можно по ссылке: https://forms.gle/QfzA8YzkWseN76bw6.

Кроме того, на выставке будет вестись прием сотрудниками Главного Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, Социального фонда РФ, минздрава, юриста по вопросам назначения и обеспечения техническими средствами реабилитации.

Организаторы приглашают всех, для кого актуальна тема правильного и своевременного назначения технических средств реабилитации, а также их использования к участию в форуме и выставке, а также родителей детей с двигательными нарушениями, родственников взрослых людей с инвалидностью.  

Выставка технических средств реабилитации пройдет 9 и 10 декабря 2023 года с 10.00-19.00 на базе ГБ МСЭ Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Венцека, 65.

 

Фото Благотворительного фонда "ЕВИТА"

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