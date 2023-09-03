В Самаре проходит суперфинал областного турнира среди родительских школьных команд «Высший Класс!»

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В воскресенье, 3 сентября, в Самаре на площади Куйбышева проходит суперфинал областного турнира среди родительских школьных команд «Высший Класс!». 32 команды борются за звание победителя и Кубок Губернатора по трем направлениям: футбол, баскетбол и чир спорт.

В торжественном открытии соревнований приняли участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочаргин, глава Самары Елена Лапушкина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, инициатор проекта депутат Самарской губернской Думы Роман Балтер, депутат Самарской губернской думы Светлана Ильина, почётные гости.



"Данный турнир - это праздник. Он объединяет семьи и муниципалитеты. Вы знаете, какое внимание Губернатор Самарской области уделяет спорту. После долгих лет тольяттинская "Лада" вернулась в КХЛ, "Крылья Советов" заняли лидирующие позиции в турнирной таблице, совсем скоро стартует баскетбольный сезон. Всё это говорит о том, что спорт в нашем регионе развивается стремительно", - отметил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочаргин.



"Еще два года назад это был межрайонный турнир, а уже сегодня на площади Куйбышева собрались команды из разных муниципалитетов и районов нашего региона. Губернатор Самарской области поддержал проведения этого турнира, и теперь он объединяет тысячи людей, - отметила Елена Лапушкина. - Уважаемые участники! Своим примером вы показываете детям, как важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, приучаете их к честной борьбе. Участие в таких турнирах вы показывает наше единение, силу духа и волю к победе".



Соревнования «Высший Класс!» впервые прошли в 2020 году, тогда в них приняли участие жители двух районов - Самарского и Ленинского. В 2021 году турнир уже получил статус общегородского. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ, более 2000 участников состязалось по трём видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт. Губернатор Самарской области поддержал проект и уже в этом году турнир охватили всю Самарскую область.



"В этом году в соревнованиях участвуют 629 школ, 881 команда, более 10 000 родителей. Этот день все мы ждали на протяжении пяти месяцев. Турнир стартовал весной и вот теперь - закономерный итог отборочных соревнований. Объявления результатов ждут с нетерпением и дети, и родители", - добавил Роман Балтер.

Фото: администрация Самары