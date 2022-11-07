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В Самаре проходит Парад Памяти «Дорога Победы», посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Он стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Сегодня Парад Памяти является самым масштабным патриотическим проектом в Приволжском федеральном округе.



К участникам Парада Памяти обратился полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он подчеркнул: Парад является историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам Парада, отметил, что 7 ноября – особый день в истории нашего края, в истории страны.

«День, в котором слились воедино величие и гордость, память и скорбь, – отметил Глава региона. – Парад продемонстрировал несокрушимую мощь Красной Армии и единство нашего народа перед лицом смертельной опасности. Невозможно переоценить его роль в подготовке разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Куйбышевский парад навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ стойкости и несокрушимого духа нашего народа».

Стройным маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов Российской Федерации.



Особенно символично, что в параде принимают участие мобилизованные военнослужащие, которым предстоит участие в специальной военной операции, пишет СОВА.

Фото: Сова.инфо.