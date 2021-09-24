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В Самаре продолжается подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения. Напомним, она начнется совсем скоро и пройдет с применением цифровых технологий с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ее цель – сбор демографических, экономических, социальных данных о населении страны.

Предстоящая перепись уникальна: она впервые пройдет с использованием IT-технологий. Любой житель страны может самостоятельно заполнить анкету, размещенную на портале «Госуслуги». Для этого нужна стандартная или подтвержденная учетная запись пользователя.

От традиционного опроса с участием переписчиков, которые с планшетами обойдут квартиры и дома и соберут данные о жителях, отказываться не будут. У переписчиков будет специальная экипировка и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В Самаре откроют три участка в Многофункциональных центрах: в Железнодорожном районе - в торговом комплексе «Гудок» (Красноармейская, 131), в Красноглинском районе - в МФЦ в микрорайоне «Крутые Ключи» (улица Мира. 10), и в торговом комплексе «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Предпочтение будут отдавать горожанам, которые вакцинировались против COVID-19 или переболели коронавирусом (не ранее 6 месяцев до начала работы). Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, успешно прошедший специально обучение и не имеющий судимостей.

Фото: администрация Самары