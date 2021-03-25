В Самаре продолжается мониторинг торговых объектов

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В перечень мероприятий входит проверка предприятий, а также торговых объектов различного формата – от магазина «у дома» до крупных торговых комплексов.

В дни школьных каникул в центре внимания проверяющих групп - соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в крупных торговых центрах и информирование несовершеннолетних самарцев о недопустимости посещения торговых центров и торговых помещений без сопровождения родителей или законных представителей. Напомним, что согласно Постановлению Губернатора Самарской области данные ограничительные меры для несовершеннолетних граждан продлены до 11 апреля.

В Железнодорожном внутригородском районе с марта 2020 года на предприятиях и в объектах потребительского рынка зафиксировано порядка 250 нарушений рекомендаций Роспотребнадзора в период риска заражения коронавирусной инфекцией.

«В том числе 24 материала направлено в Роспотребнадзор. Как правило, это материалы на повторных нарушителей. Данное ведомство может принимать решение о приостановлении деятельности объекта потребительского рынка, - рассказал заместитель главы Железнодорожного внутригородского района Самары Евгений Тарасов. - За период действия режима повышенной готовности в Железнодорожном районе на предпринимателей-нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму порядка 1 500 миллионов рублей».

За невыполнение данных правил в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Администрация города призывает самарцев ответственно отнестись к действующим мерам безопасности, это позволит сократить число заболевших коронавирусной инфекцией и вернуться к привычному образу жизни, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации