Я нашел ошибку
Главные новости:
Службу в проводит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
Прямая трансляция:Рождественское богослужение в Софийском соборе Самары 
Вход во все 84 фитнес-клуба в девяти районах города разрешается по QR-коду о вакцинации или предъявлении сведений о перенесенном заболевании.
В Самаре продолжается мониторинг спортивных объектов на соблюдение антиковидных ограничений 
Авиакомпания вернет денежные средства пассажирам всех отмененных рейсов в Казахстан.
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан на две недели
Военные ведут огонь по зачинщикам беспорядков и машинам на площади Республики.
В Алма-Ате началась стрельба
На дорогах гололедица.
В Самарской области ожидается гололед и туман 
В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии.
Рождество: история и традиции праздника
Спортсмен изолирован от  сборной России.
Биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом
Следственным отделом по Красноглинскому району по данному факту начата доследственная проверка.
В Красноглинском районе на мужчину, собиравшего металлолом, обрушилась крыша неэксплуатируемого склада
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре продолжается мониторинг спортивных объектов на соблюдение антиковидных ограничений 

6 января 2022 20:23
227
Вход во все 84 фитнес-клуба в девяти районах города разрешается по QR-коду о вакцинации или предъявлении сведений о перенесенном заболевании.

Специалисты департамента физической культуры и спорта Самары регулярно проводят контрольные мероприятия и отслеживают, как фитнес-клубы выполняют санитарно-эпидемиологические требования. 

С прошлого октября вход во все 84 фитнес-клуба в девяти районах города разрешается по QR-коду о вакцинации или предъявлении сведений о перенесенном заболевании. У посетителей измеряют температуру, в помещении соблюдаются масочный режим, социальная дистанция, там установлены санитайзеры и бактерицидные лампы, ведется регулярная обработка поверхностей. Подобные меры обусловлены стремлением сделать пространство безопасным как для сотрудников спортивных заведений, так и для тренирующихся.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рождество Христово: где и как встретить в Самаре
6 января 2022  10:44
Рождество Христово: где и как встретить в Самаре
513
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
963
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
911
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
845
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
809
Весь список