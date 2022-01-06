В Самаре продолжается мониторинг спортивных объектов на соблюдение антиковидных ограничений 

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Специалисты департамента физической культуры и спорта Самары регулярно проводят контрольные мероприятия и отслеживают, как фитнес-клубы выполняют санитарно-эпидемиологические требования.

С прошлого октября вход во все 84 фитнес-клуба в девяти районах города разрешается по QR-коду о вакцинации или предъявлении сведений о перенесенном заболевании. У посетителей измеряют температуру, в помещении соблюдаются масочный режим, социальная дистанция, там установлены санитайзеры и бактерицидные лампы, ведется регулярная обработка поверхностей. Подобные меры обусловлены стремлением сделать пространство безопасным как для сотрудников спортивных заведений, так и для тренирующихся.

Фото: администрация Самары